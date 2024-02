Por que Elon Musk está com medo da invasão das montadoras chinesas

O pedido de Musk, um cara que tem moral, só ajuda as montadoras globais ganharem tempo. Assim como o aumento de imposto de importação para elétricos no Brasil. As marcas consolidadas vão ter de descobrir como lidar com o carro chinês barato e de qualidade, até que elas comecem a produzir localmente.

Tudo isso representa uma ótima notícia para o consumidor. Os carros tendem a ficar mais baratos. Ao menos os carros elétricos, que são especialidade da China. A que custo para as demais montadoras? Isso veremos no futuro.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.