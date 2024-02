Sprinter elétrica: testamos a van da Mercedes que será lançada no Brasil

Há logotipos na traseira identificando a versão elétrica. Já a entrada para recarga (AC e DC) fica atrás do logo da Mercedes-Benz, na dianteira.

Interior e tecnologia

O interior traz alguns itens em comum com carros da Mercedes-Benz, como o desenho do volante, que é multifuncional e com botões sensíveis ao toque e a central multimídia com sistema MBUX. As funcionalidades são semelhantes às de modelos mais antigos (e a combustão) da linha atual da montadora.

Além disso, há o sistema "Hi Mercedes" de comando de voz com inteligência artificial. No navegador GPS, há nova função para calcular a rota para entregar a melhor eficiência. Por isso, no cálculo, são considerados fatores como congestionamentos, tipos de via (se rápidas ou mais lentas), entre outros.

Imagem: Divulgação

Colocado na posição do retrovisor convencional, projeta imagens da câmera traseira, melhorando a visualização. No Brasil, modelos como Silverado e RAM 1500 oferecem a tecnologia. Na eSprinter, as imagens aparecem mais próximas do que a realidade - dá para ajustar a altura, mas não a profundidade.