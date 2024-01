Audi Q6 e-tron Imagem: Divulgação

Embora não confirmada, a nova geração da RS3 também é uma boa possibilidade para o Brasil em 2024. A Mercedes-Benz também trará novidades esportivas neste ano. Serão lançados no segundo semestre modelos AMG E-Performance, com tecnologia híbrida plug-in.

Entre os carros que vão trazer esse sistema há a nova geração do Classe C AMG - que, junto ao propulsor elétrico, passará a vir com um quatro-cilindros. Fora do segmento de modelos esportivos, a Mercedes-Benz traz o novo Classe E ainda no primeiro trimestre. E, para coroar a esportividade, o 911 pode chegar com importantes atualizações.

Este ano será lançada na Europa a linha 992-2 do modelo. Trata-se da atual geração, 992, com algumas alterações estéticas e muitas mecânicas. Haverá, inclusive, uma opção híbrida - mas ainda não uma 100% elétrica.Dependendo do período em que for lançado na Europa, ainda dá tempo do novo 911 chegar ao País em 2024.

Elétricos

Não dá mais para falar em mercado premium sem pensar em carros elétricos. A maior parte das marcas já tem um produto para chamar de seu. E, em 2024, chegará ao Brasil o segundo Porsche 100% a bateria. Trata-se do novo Macan.