Agora, a organização do Salão de Detroit anuncia um retorno à data original e histórica do evento: janeiro. Isso ocorrerá a partir de 2025. Em uma primeira análise, a chance de dar certo é pequena. O evento, afinal, havia abandonado o primeiro mês do ano por uma razão: a proximidade da feira de tecnologia CES.

Porém, por ora ainda não há mais detalhes. A expectativa, porém, é que o Salão de Detroit de 2025 venha com inovações. Isso porque as edições de setembro foram no velho modelo: exposição em pavilhão.

E isso já se mostrou uma fórmula ultrapassada não apenas por causa da experiência em Detroit, mas também da do Salão de Paris de 2022: quase nenhuma montadora interessante aderiu. O público, por sua vez, não se interessou.

Por outro lado, fica difícil imaginar o Salão de Detroit com inspiração no novo evento da Alemanha, agora em Munique: mostra a céu aberto e em locais históricos. Em janeiro, a cidade norte-americana tem temperaturas baixíssimas e constantes nevascas, que inviabilizam experiências ao ar livre.

Genebra

Imagine um Salão de Genebra no Oriente Médio? Foi isso mesmo que aconteceu. Mas claro que o nome mudou. Em 2023 o evento, conhecido como GIMS, ocorreu em Doha, no Catar. Foi no fim do ano, coincidindo com a corrida de Fórmula 1 no local.