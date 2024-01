Com motor 2.8 turbodiesel de quatro cilindros e 200 cv, a S10 vai de zero a 100 km/h em 10,1 segundos. Nos três casos, as picapes têm câmbio automático.

Modelos grandes a gasolina

RAM 1500 Imagem: Divulgação

As grandalhonas ganharam uma parte só delas porque são diferentes das tradicionais. Com preços altos, são muitos mais produtos de lifestyle do que para o trabalho. E também recebem uma certa adoração mundial, pela história e o que representam no mercado norte-americano.

Nos EUA, a linha F da Ford, as variadas versões da Chevrolet Silverado e a gama Ram são os três veículos mais vendidos (exatamente nesta ordem). A mais rápida da turma é a RAM 1500, que vai de zero a 100 km/h em 6,4 segundos com seu V8 de 400 cv.

O V8 da F-150 tem 405 cv, e leva o modelo de zero a 100 km/h em 7,1 segundos, garantindo à Ford a segunda posição. O terceiro lugar é da Silverado. Também V8 (360 cv), cumpre essa missão em 7,4 segundos.