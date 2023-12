Siga o UOL Carros no

Carros a diesel são geralmente mais caros que os flex, ou a gasolina. Há poucas exceções. Até este ano, nenhuma delas era aplicada a modelos da Small Wide, a plataforma da Stellantis instalada na fábrica de Goiana (PE) que dá origem a diversos modelos de marcas do grupo automotivo formado, no País, por Fiat, Jeep, RAM, Peugeot e Citroën.

Sobre a Small Wide eram fabricados até 2022 a Fiat Toro e os Jeep Renegade, Compass e Commander. No caso da picape e dos dois SUVs maiores, que têm versões a diesel, esses sempre foram e ainda são mais caros do que seus equivalentes com propulsor flex. Então, este ano foi lançado o quinto produto da plataforma, a RAM Rampage. E a novata veio para inverter esse ordem.

Na Rampage, as versões a diesel são mais baratas que as equivalentes a gasolina. A linha começa com a Rebel 2.0 turbodiesel, por R$ 244.790. São R$ 10 mil a menos que a Rebel a gasolina.