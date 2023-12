O Polo estava em decadência no mercado brasileiro até 2022, quando foi reestilizado e ficou mais barato - e também mais simples. Isso ajudou a despertar as vendas do modelo. Mas a grande jogada veio mesmo no início de 2023, com o lançamento da versão de entrada, Track.

Com isso, o Volkswagen será o carro de passeio mais vendido de 2023 - já que a líder Strada é comercial leve - e vice-líder do mercado geral, atrás apenas da picape da Fiat. O exemplo do Virtus é semelhante.

Modelo também esquecido pelo público em 2022, o sedã somou 23.465 emplacamentos em 2023. A alta foi de 386%. No início deste ano, o Virtus passou por reestilização e reformulação na linha, fatores que alavancaram suas vendas.

No caso do HR-V, o aumento foi de 260%. No acumulado dos nove primeiros meses de 2023, o SUV registrou 43.853 emplacamentos. A chegada da nova geração, em agosto do ano passado, foi importante para o crescimento, mas não a única razão.

Por causa da mudança na legislação ambiental, no início de 2022, a Honda deixou de fabricar o antigo HR-V no fim de 2021. Isso significa que ele praticamente não teve unidades além das restantes no estoque vendidas durante sete meses do ano passado (de janeiro a julho).

O caso do C3 é semelhante ao da Honda. A antiga geração do modelo saiu de linha em 2021 (mas não no fim do ano, e sim em abril). A nova foi lançada no fim de 2022. Portanto, em seu primeiro ano completo de vendas, 2023, houve alta de 225% nos emplacamentos, que totalizaram 24.559 unidades.