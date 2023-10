A Renault apresentou nesta terça-feira (25) a sucessora da picape Oroch. Ainda conceitual, terá sua versão final produzida na Argentina, onde também será feita a nova geração da Alaskan.

O protótipo foi revelado durante um evento global em que a marca apresentou seus planos até 2027. Ele ocorreu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

No mesmo evento, foi apresentado o Kardian, SUV que a marca lançará no Brasil em março do ano que vem. O produto tem motor 1.0 turbo de 125 cv e brigará com Pulse e Nivus.