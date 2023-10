Custo

Antes, de nada adiantava economizar com combustível, já que carros elétricos de mesmo nível eram mais caros que equivalentes a combustão. Mas, agora, estamos falando de produtos de mesmo valor. Então, nesse caso, não há investimento extra pelo automóvel a bateria.

Com o carro elétrico, sua conta de energia vai aumentar. Mas essa alta será muito inferior ao valor que seria gasto para reabastecer um SUV flex. Aqui, fica uma comparação entre Dolphin e Renegade, usando dados de consumo e autonomia do Inmetro.

Na cidade de São Paulo, encher o tanque do Jeep de gasolina custa cerca de R$ 300, para rodar 605 km. Com etanol, são cerca de R$ 170 e 423,5 km de autonomia. O Dolphin percorre 291 km por recarga, que custa R$ 40. Ou seja: com R$ 80, são 582 km.

Com os R$ 300 da gasolina do Renegade, percorre-se 2.182 km com o Dolphin. Com os R$ 170 do etanol, são 1.236 km.

Porta-malas

Porta-malas não é o forte dos hatches elétricos chineses. Ambos têm menos de 300 litros, e o do Ora 03 tem aproveitamento ainda pior que o do Dolphin. Então, se você precisa muito desse compartimento, mesmo no dia a dia da cidade - para levar coisas como carrinhos de bebê e utensílios para trabalho, por exemplo -, vá de SUV.