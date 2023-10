Ganhadoras

A Fiat fez direitinho a lição de casa durante a pandemia e voltou à liderança sem encontrar nenhuma ameaça pela frente. Os automóveis da marca vão bem, mas não são o destaque. Tanto que, considerando apenas carros de passeio, em setembro a italiana foi ultrapassada pela Volkswagen - por pequena margem.

O que determina a liderança da Fiat são as picapes. A renovação da Strada fez com que o modelo deixasse de ser apenas um produto de trabalho. Ele passou a chamar mais a atenção também de clientes que compram esses modelos por estilo de vida - vocação reforçada com o lançamento das versões CVT e turbo.

E, como a concorrência fez pouco para evoluir, a Strada reina seu produto e é o veículo mais vendido do Brasil. Além disso, as rivais ainda não conseguiram lançar um modelo à altura da Toro, que atenda a um público tão variado. Em 2019, a Fiat era terceira colocada no ranking de vendas.

A Jeep, oitava colocada naquele ano, agora é sexta. O Renegade até perdeu espaço diante da concorrência, mas a marca lançou seu terceiro produto nacional: o Commander. Também do Grupo Stellantis, a RAM nem aparecia entre as 20 principais marcas em 2019. Atualmente, é 16ª.

A RAM fez uma ampla investida em modelos importados no período da pandemia, com 1500, 2500, 3500 e Classic. Com a chegada da Rampage, produto nacional, a RAM deve escalar o ranking. Outubro será o primeiro mês cheio de vendas do produto, que já vem se destacando no resultado parcial - aproximando-se de S10, Ranger e Montana.