Então, além de ter uma pegada aventureira, o Bronco Sport também é um modelo para quem quer mais agilidade na estrada.

Propostas diferentes

O Territory chega à sua segunda geração aqui no Brasil maior, mais bonito e com amplo pacote de tecnologia. Embora seja mais barato que o Bronco Sport, é mais chique, deixando de lado o acabamento rústico do outro Ford para adotar materiais mais sofisticados.

Ford Territory Imagem: Jorge Moraes/UOL

Na briga com Compass e Commander, os alvos não são as versões a diesel desse modelo. E sim as 1.3 flex 4x2. Já o Bronco conversa mais com os consumidores dos Jeep 4x4 a diesel (mesmo sendo a gasolina).

