Para a maioria das montadoras de luxo que atua no Brasil, vender carro elétrico não é alternativa. É o único caminho. Com suas matrizes se preparando para um futuro sem modelos a combustão, essas marcas já começam a trabalhar para mostrar aos clientes as vantagens do automóvel 100% a bateria.

Afinal, diferentemente de montadoras como Stellantis (que tem marcas como Fiat e Jeep) e Volkswagen, as de luxo não contam com centros de desenvolvimento no Brasil. Dessa forma, é baixa a possibilidade de optarem por um caminho diferente do adotado pelas matrizes globalmente - como apostar no híbrido flex, por exemplo.

Entre as marcas de luxo que anunciaram gama composta só por carros elétricos a partir da próxima década estão Audi, Volvo e Jaguar. BMW e Porsche ainda terão alguns modelos a combustão em suas linhas, e a Mercedes-Benz deverá fazer isso em alguns mercados específicos.