Sistema híbrido do Accord Advanced 2024

O Honda Accord anterior, de 10ª geração, tinha sistema elétrico idêntico ao do Civic 11, lançado no Brasil no início do ano. O que mudou? Os dois motores elétricos estavam no mesmo eixo (em série). Agora, são paralelos.

Segundo a Honda, a disposição promove melhor aproveitamento energético. A bateria teve capacidade reduzida de 1,3 kWh para 1 kWh, sem perdas ao sistema, também conforme a montadora.

Na prática, o funcionamento continua o mesmo. O circuito urbano é o império do motor elétrico. O 2.0 entra em ação, mas não tracionando as rodas. Ele está apenas fazendo o papel de gerador para o sistema, a fim de ser fonte de energia para que o principal motor a eletricidade mova o carro.

E é por causa da energia do motor 2.0 que o elétrico quase sempre tem carga. Como gerador, há queima de combustível do propulsor a combustão, mas não tão acentuada quanto no momento em que ele está tracionando.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Os dois motores (elétrico e combustão) do Honda Accord Advanced 2024 podem funcionar juntos, como na maioria dos híbridos? Sim. Mas raramente. Isso ocorre em situações como subidas com o pé cravado no pedal do acelerador. Nesses casos, o a eletricidade pode entrar para auxiliar o a combustão.