Interesse no Grand Cherokee não falta. Tenho acompanhado e produzido conteúdos sobre o carro desde janeiro, quando vi pela primeira vez a nova geração em Dallas, no Texas (EUA). Todos os vídeos e outros conteúdos que produzi desde então tiveram grande repercussão. A maioria dos comentários era de carinho, respeito e desejo pelo modelo que já está fora do Brasil há algum tempo.

Design e interior

A nova geração mantém coisas que fizeram parte da história de todos os Grand Cherokee que vieram antes dele. Estão lá o capô alongado, o para-brisa curvo, a linha de cintura retilínea, o para-lama trapezoidal, os faróis retangulares e a coluna D estreita. A grade de sete fendas vem com um centro mais pronunciado, que a Jeep chama de shark shape (formato de tubarão).

De acordo com a montadora, essa solução passará a ser usada nas próximas gerações de outros modelos Jeep. As rodas têm 20" e o carro é repleto de inscrições na cor azul, presente também no contorno do nome da marca. Esse é o tom que identifica os modelos híbridos da Jeep.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Este seria um modelo ideal para acomodar três pessoas atrás. Porém, o túnel central é alto, o que levará o passageiro do meio a ficar com as pernas um pouco para cima - e sentir um certo desconforto. O lado bom é que, mesmo com toda essa amplitude interna, não há prejuízo ao porta-malas. O generoso compartimento oferece 580 litros e tem abertura elétrica.