As baterias do sistema a eletricidade são alimentadas por meio de energia gerada nos processos de frenagem e desaceleração do carro.

Resultado prático

Fato é que o sistema híbrido do 500X tem um resultado prático notável. Há boa redução no consumo de combustível. Minha máxima foi de 16 km/l, no misto cidade/estrada.

Além disso, consegui rodar quase 600 km com um tanque de combustível. É uma boa autonomia, considerando que o tanque do 500X tem 48 litros de capacidade, que não é das mais altas.

Mas, no Brasil, os resultados podem não ser tão bons quanto os obtidos na Itália, dependendo do motor combinado ao sistema. Carros flex tendem a entregar consumo maior que os 100% a gasolina.

Além disso, a gasolina na Itália traz apenas 5% de etanol. Aqui no Brasil, a aplicação do combustível vegetal é 25%. E o álcool apresenta consumo maior que o derivado do petróleo.