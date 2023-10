O Golf R também capricha no pacote esportivo visual. Além do aerofólio - que também tem função aerodinâmica - há para-choque exclusivo, mais agressivo, e duas saídas de escape duplas. O escape, aliás, é esportivo, e deixa o som o quatro-cilindros instigante nas acelerações.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O Golf R atual é de oitava geração, e a quinta edição do modelo esportivo. Ele tem também uma versão Performance, com 333 cv. No Brasil, o hatch foi produzido até a sétima geração - a VW não tem planos de nacionalizar o produto novamente.

