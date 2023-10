Mas a perda de uma posição e da vice-liderança de vendas no acumulado do ano não foi tão ruim para o hatch da Chevrolet. Pelo menos, não quando comparada à queda de participação que outros modelos registraram no mês de setembro. Os dados são da Jato Dynamics.

Carros que se deram mal

O Honda HR-V havia sido o segundo SUV compacto mais vendido do Brasil em agosto. Um feito e tanto, já que há anos o modelo vinha se contentando com, na melhor das hipóteses, uma quinta posição na categoria. Mas em setembro, o Honda não conseguiu repetir o sucesso.

Na lista dos SUVs compactos mais vendidos, o HR-V despencou. O líder foi o Chevrolet Tracker, com o VW T-Cross na segunda posição, o Nivus na terceira e Nissan Kicks na quarta. Ao Honda, restou a quinta colocação na lista dos modelos mais emplacados da categoria.

Outro SUV importante que perdeu participação em setembro foi o Creta. No decorrer deste ano, o Hyundai vinha brigando com T-Cross e Tracker pela segunda posição da categoria. Mas, em agosto, já havia caído para o quarto lugar. No mês passado, o participação foi ainda pior: sexto colocado no segmento.

Integrante da categoria de SUVs médios, o Compass também não tem motivos para comemorar. Da 11ª posição em agosto, caiu para a 17ª em setembro. Pelo menos, não foi superado por seu principal rival, o Corolla Cross, este apenas o 25º veículo mais emplacado do Brasil no mês passado.