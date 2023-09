O Grupo Stellantis abocanhou mais de 32% do mercado brasileiro em 2022. Essa participação foi impulsionada pelo desempenho da marca mais vendida do Brasil, a Fiat, e do fenômeno Jeep. Porém, um dos crescimentos mais impressionantes veio de duas montadoras mais discretas dentro do conglomerado, as francesas Peugeot e Citroën.

A Stellantis surgiu em 2021 por meio da junção da FCA (Fiat Chrysler) e a PSA Peugeot Citroën. No Brasil, é formado pelas duas marcas francesas, a italiana, e as americanas Jeep e Ram.

Em 2020, pouco antes da criação do grupo, as francesas estavam totalmente perdidas no mercado brasileiro. A Citroën era marca de um produto só, e tentava se firmar no mercado brasileiro vendendo uma imagem que já não colava mais: a de marca generalista premium.