Como 'célula de sobrevivência' do carro salvou jovem soterrada no RS

A estrutura interna do veículo onde ela estava, um Volkswagen T-Cross, resistiu ao esmagamento. Mesmo com a destruição visível na parte externa, o habitáculo (onde ficam motorista e passageiros) ficou relativamente preservado, criando uma pequena bolha de ar onde Eduarda conseguiu respirar e esperar o resgate.

Mas o que é essa tal célula de sobrevivência e por que ela é tão importante?

Gaiola invisível

A célula de sobrevivência é a parte mais protegida do carro. Ela forma uma espécie de "gaiola reforçada" ao redor dos ocupantes, com colunas, teto, piso e portas projetados para resistir à compressão em acidentes graves. Nos veículos mais modernos, essa estrutura é feita com aços de ultra-alta resistência e usa reforços em pontos estratégicos da carroceria.

Apesar de o carro ter sido deformado, a área de passageiros foi preservada Imagem: Reprodução/Record TV

"É como se fosse uma gaiola. A estrutura dela suporta grandes deformações sem invadir o espaço onde estão o motorista e os passageiros", explica o engenheiro e professor Marco Colosio, da SAE Brasil. "Para chegar nesse nível de proteção, é preciso um projeto bem feito e o uso de materiais como o aço estampado a quente, que forma o esqueleto dessa área crítica do carro."