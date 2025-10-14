'Carros sustentáveis' têm disparada nas vendas; veja modelos com desconto

As vendas de veículos incluídos no programa Carro Sustentável, lançado em julho pelo governo federal, cresceram 24% em pouco mais de dois meses, segundo dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Entre 11 de julho e 30 de setembro, 109 mil unidades dos carros enquadrados no benefício foram emplacadas, ante 88 mil no mesmo período de 2024.

O programa, que oferece isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos "populares" e mais sustentáveis, já mostra impacto direto nas vendas. A alta ocorre em um contexto de desaceleração no varejo, e foi puxada por uma combinação de incentivo fiscal e descontos extras oferecidos por montadoras em modelos de entrada.

O presidente da Anfavea, Igor Calvet, afirmou que o programa ajudou a suavizar a retração no setor automotivo. "A queda de 8% no varejo poderia ter sido maior. O programa ajudou a conter", disse. Ele também destacou que, apesar de o volume dos carros incluídos no Carro Sustentável ter mostrado reação com crescimentos mensais consecutivos em julho, agosto e setembro, é natural que passe por uma acomodação com o passar do tempo.