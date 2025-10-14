'Carros sustentáveis' têm disparada nas vendas; veja modelos com desconto

As vendas de veículos incluídos no programa Carro Sustentável, lançado em julho pelo governo federal, cresceram 24% em pouco mais de dois meses, segundo dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Entre 11 de julho e 30 de setembro, 109 mil unidades dos carros enquadrados no benefício foram emplacadas, ante 88 mil no mesmo período de 2024.
O programa, que oferece isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos "populares" e mais sustentáveis, já mostra impacto direto nas vendas. A alta ocorre em um contexto de desaceleração no varejo, e foi puxada por uma combinação de incentivo fiscal e descontos extras oferecidos por montadoras em modelos de entrada.
O presidente da Anfavea, Igor Calvet, afirmou que o programa ajudou a suavizar a retração no setor automotivo. "A queda de 8% no varejo poderia ter sido maior. O programa ajudou a conter", disse. Ele também destacou que, apesar de o volume dos carros incluídos no Carro Sustentável ter mostrado reação com crescimentos mensais consecutivos em julho, agosto e setembro, é natural que passe por uma acomodação com o passar do tempo.
Descontos vão além do IPI
Embora o corte do IPI represente uma redução média de cerca de 5,27% no valor do veículo, algumas montadoras têm oferecido descontos mais agressivos para aumentar o argumento de venda. Somados, os abatimentos chegam a R$ 15 mil, como é o caso no Chevrolet Onix 1.0 manual, que tem ofertas de R$ 99.990 por R$ 84.990.
A Volkswagen também oferece desconto extra no Polo Track, que partia de R$ 95.790 e agora tem preço inicial de R$ 83.660. A versão mais barata do Fiat Mobi sai de R$ 80.060 para R$ 68.990; e a do Fiat Argo, de R$ 92.990 para R$ 82.990. Na Hyundai, há ofertas do HB20 hatch de a partir de R$ 94.590 por R$ 84.990.
Os valores são praticados em redes de concessionárias e refletem tanto o impacto da isenção de IPI quanto eventuais campanhas promocionais. Como os preços podem variar por estado, cor, forma de pagamento e disponibilidade em estoque, a recomendação é sempre verificar as condições diretamente na loja.
Como participar do programa
O Carro Sustentável foi lançado no dia 10 de julho como parte do programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). Ele zera o IPI para carros que cumpram os seguintes requisitos:
- Baixas emissões de CO2
- Mais de 80% de materiais recicláveis ou reutilizáveis
- Produção nacional (incluindo soldagem, pintura, montagem e fabricação do motor)
- Categoria de carro compacto
Para aproveitar o desconto, não é preciso fazer nenhum cadastro, o benefício é aplicado diretamente no preço de venda e vai vigorar até dezembro de 2026. Mas é preciso ter atenção para um ponto: apesar de o IPI continuar zerado até o fim do ano que vem, as montadoras podem revogar os descontos extras e ajustar preços a qualquer momento. Para identificar os modelos incluídos, os veículos precisam ter um selo do programa, fixado pelo fabricante.
Quais modelos participam
Cinco montadoras solicitaram credenciamento ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A lista inicial inclui os seguintes modelos e versões:
Chevrolet
Onix 1.0 MT, 1.0 Turbo MT
Onix Plus 1.0 MT, 1.0 Turbo MT
Renault
Kwid Zen, Intense, Intense Biton, Iconic, Outsider
Volkswagen
Polo Track
Polo Robust
Polo 1.0 TSI MT
Hyundai
HB20 (Sense, Comfort, Limited, Platinum, SE)
HB20S 1.0 (Comfort, Limited, Platinum, SE)
Fiat
Mobi Like e Mobi Trekking
Argo Drive 1.0
