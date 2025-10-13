Mudança na CNH prevê prova em carro automático para dirigir veículo manual

A ideia de criar uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) exclusiva para motoristas de carris com câmbio automático já foi discutida em mais de uma oportunidade no Congresso, mas até hoje a ideia não se tornou realidade.

Agora, o tema volta ao centro do debate, mas por outro caminho: uma proposta do próprio governo federal quer flexibilizar o processo de obtenção da CNH e permitir que o exame prático seja feito em um carro automático, sem que isso limite o condutor a esse tipo de veículo depois de habilitado.

A medida faz parte de uma minuta de resolução colocada em consulta pública pelo Ministério dos Transportes, por meio da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), que propõe tornar as aulas práticas e teóricas em autoescolas opcionais para tirar a carteira de motorista. A proposta também prevê o fim da exigência de que a prova prática seja feita em veículo com câmbio manual - uma regra que sempre vigorou no país.