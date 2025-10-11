Trânsito na cidade de SP piora e quinta-feira é o dia com maior lentidão

Ele explica que o trânsito de segunda a sexta continua sendo, majoritariamente, impulsionado pelo deslocamento de casa ao trabalho. O que mudou foi a distribuição dos dias presenciais, após a pandemia.

"O que gera o trânsito maior de segunda a sexta é o deslocamento casa-trabalho e trabalho-casa. Esse é o principal motivo das viagens e continua sendo o grande responsável pelos congestionamentos", explica.

"O que parece estar acontecendo é uma pequena mudança dentro desse padrão. As segundas e sextas-feiras, por ficarem próximas do fim de semana, estão sendo mais usadas para o trabalho remoto. Isso pode estar tirando parte da circulação nesses dias e concentrando o trânsito entre terça e quinta."

Calabria observa que o fenômeno é visível especialmente entre quem usa carro - o público com mais condições de adotar o modelo híbrido de trabalho.

"O trabalho remoto e o uso do carro são realidades mais comuns nas classes mais altas. Já quem usa ônibus, normalmente em funções presenciais, continua precisando se deslocar todos os dias."

Mesmo assim, o especialista alerta: essa mudança não é estrutural. Ele explica que a base do problema segue sendo a dependência do automóvel. A cidade não fortaleceu o transporte coletivo no pós-pandemia. Pelo contrário, houve redução de frota e piora no serviço.