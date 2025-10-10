Fim do pedal do pânico? Como deverá ser carro usado para CNH sem autoescola

Hoje, todos os carros usados em aulas de direção precisam ter pedais duplos, espelho retrovisor extra, direcionado ao professor, e sinalização permanente de "autoescola".

O aluno é obrigado a fazer ao menos 20 horas de aulas práticas antes de tentar a prova, e o instrutor só pode atuar vinculado a um Centro de Formação de Condutores.

Pelo modelo em consulta, essa lógica muda completamente.

A carga mínima de aulas deixa de ser obrigatória, o instrutor poderá trabalhar de forma autônoma e o carro usado nas aulas não precisará ter pedais duplos - apenas uma faixa de identificação indicando que está sendo utilizado para aprendizagem, que pode ser permanente (para autoescolas) ou removível, para instrutores autônomos.

O Ministério dos Transportes confirmou a esta coluna que "não há obrigatoriedade de uso de veículos com duplo comando para os instrutores autônomos", e que o importante é que "os veículos atendam aos requisitos de segurança e estejam regulares para uso no processo de formação e exame".

Outro ponto polêmico confirmado pelo Ministério é que, dentro dessa proposta, o candidato poderá aprender em carro manual ou automático, conforme sua preferência.