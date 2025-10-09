Vendas do Nissan Kicks disparam, mas versão antiga 0 km é a que faz sucesso

O novo Nissan Kicks chegou ao mercado prometendo sacudir o segmento de SUVs compactos. Mais espaçoso, mais tecnológico e, finalmente, equipado com motor turbo, o modelo parece ter tudo para repetir (ou até superar) o sucesso da primeira geração, lançada em 2016 no Brasil.

Mas, passados três meses do seu lançamento oficial, uma pergunta começa a incomodar: por que a Nissan só consegue vender bem o Kicks "velho", que continua em linha como Kicks Play?

Em setembro, o Kicks fechou o mês como o segundo SUV mais vendido do país, com 6.319 unidades emplacadas - número bastante expressivo, ficando atrás apenas do Toyota Corolla Cross. À primeira vista, foi uma vitória. Mas ao destrinchar esses dados, o cenário muda.