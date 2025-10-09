Vendas do Nissan Kicks disparam, mas versão antiga 0 km é a que faz sucesso

O novo Nissan Kicks chegou ao mercado prometendo sacudir o segmento de SUVs compactos. Mais espaçoso, mais tecnológico e, finalmente, equipado com motor turbo, o modelo parece ter tudo para repetir (ou até superar) o sucesso da primeira geração, lançada em 2016 no Brasil.
Mas, passados três meses do seu lançamento oficial, uma pergunta começa a incomodar: por que a Nissan só consegue vender bem o Kicks "velho", que continua em linha como Kicks Play?
Em setembro, o Kicks fechou o mês como o segundo SUV mais vendido do país, com 6.319 unidades emplacadas - número bastante expressivo, ficando atrás apenas do Toyota Corolla Cross. À primeira vista, foi uma vitória. Mas ao destrinchar esses dados, o cenário muda.
Segundo dados da Nissan, mais de 65% das vendas no período foram do Kicks Play - cuja sobrevivência é uma estratégia já usada por marcas como Hyundai e Chevrolet, que mantiveram gerações anteriores de Creta e Onix como opções de entrada. A versão Play respondeu por 4.164 unidades, contra 2.155 do novo modelo.
Duas gerações, preços diferentes
A convivência entre as duas gerações tem ajudado a Nissan a manter o volume de vendas em alta, uma escolha inteligente para garantir presença de mercado, principalmente se levarmos em consideração que, no ano passado, o SUV, então com oito anos de idade, teve 60 mil unidades vendidas.
Mas também escancara um problema: o consumidor está preferindo o modelo antigo, mesmo diante de uma nova geração nas lojas.
A resposta começa no bolso. A versão de entrada do Kicks Play parte de R$ 117.990, com motor 1.6 aspirado e câmbio CVT. Já a versão mais acessível da nova geração custa R$ 166.990, uma diferença de quase R$ 50 mil.
Com os descontos promocionais, esse valor pode cair para R$ 145.990, e há ainda incentivos como supervalorização do usado de até R$ 20 mil. Mesmo assim, o novo modelo continua acima da faixa de preço de muitos rivais com motorização mais potente.
Melhoria indiscutível
O novo Kicks é um avanço inegável: traz nova plataforma, mais espaço interno, porta-malas generoso (470 litros), acabamento mais caprichado, central multimídia moderna e até som premium da Bose na versão topo de linha. No entanto, a evolução não veio sem tropeços.
Sob o capô, o motor 1.0 turbo de três cilindros (compartilhado com o Renault Kardian) entrega 125 cv com etanol, um desempenho apenas mediano para um carro que pode beirar os R$ 200 mil na configuração mais equipada. Para efeito de comparação, o HR-V Touring oferece 177 cv, e o Creta Ultimate chega a 193 cv - ambos ocupam a mesma fatia de mercado do novo Kicks.
Além disso, faltam itens de conforto básicos para a faixa de preço, como saídas de ar para o banco traseiro, ajuste elétrico do banco do motorista e conectividade remota com o celular - tecnologia cada vez mais presente até em carros mais baratos.
O que diz a Nissan
A Nissan afirma que o novo Kicks ainda está em fase de ramp up, ou seja, de aceleração gradual na produção, e que isso influencia o volume de entregas. Mas não confirmou se há fila de espera ou dificuldades de fornecimento.
"A Nissan sempre destacou que os dois carros iam se complementar atendendo aos diferentes públicos do segmento de SUVs. O desempenho do novo Nissan Kicks e do Nissan Kicks Play está seguindo as expectativas da empresa", disse a marca em nota.
Para a marca, "é esperado que o Kicks Play siga naturalmente com um volume expressivo de vendas, por atuar em uma faixa abaixo do outro modelo. Enquanto isso, o novo Kicks vai crescendo gradativamente conforme a disponibilidade de produção".
Mas o mercado parece dar outro recado: os consumidores estão hesitando em pagar mais por um carro que, embora seja mais moderno, entrega menos do que se espera por esse valor. Em tempos de dinheiro curto, isso pesa, e muito.
Milad Kalume, consultor automotivo, afirma que a questão é apenas uma: preço.
"O novo chegou como um belo produto, mas, aparentemente, posicionado acima do seu mercado. Com estoque antigo, a Nissan não teve muito o que fazer a não ser ofertá-lo", opina.
Essa talvez seja a pergunta mais relevante no atual momento da Nissan. O novo Kicks é um carro melhor? Sim. Vale o preço cheio? Nem tanto. Os descontos agressivos indicam que o mercado não abraçou o valor inicialmente pedido.
Ao mirar em um público mais premium, a Nissan corre o risco de se afastar justamente de quem garantiu o sucesso da primeira geração: o consumidor que busca um SUV urbano, eficiente e com bom custo-benefício.
