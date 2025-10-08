CNH sem autoescola já foi bandeira de Bolsonaro e agora é abraçada por Lula

"Tudo está dentro da nossa governança. Não precisa de projeto de lei. A gente ouviu os Detrans (departamentos estaduais de trânsito), estamos ouvindo os instrutores e vamos aprimorar a proposta com base na consulta pública", afirma o secretário nacional de trânsito, Adrualdo Catão, em entrevista a esta coluna.

Catão explica que a ideia não é "acabar com as autoescolas", mas retirar a obrigatoriedade de passar por elas. O foco, segundo ele, é reduzir barreiras de acesso para quem quer se habilitar e, de quebra, atacar um problema que o governo considera urgente: os 20 milhões de brasileiros que dirigem ou pilotam sem CNH, a maioria em motos. Problema que o governo não enxerga como falha de fiscalização, mas como reflexo do alto preço do documento.

"Hoje, o custo médio da habilitação é de R$ 3 mil a R$ 4 mil. É um valor proibitivo para grande parte da população. Nossa proposta é simples: dar acesso e cobrar desempenho. Quem souber dirigir, passa. Quem não souber, não passa", diz.

Com a mudança, a estimativa da Senatran é que o custo básico caia para R$ 750 a R$ 1 mil, já que o candidato poderá contratar apenas as aulas que considerar necessárias - ou até nenhuma, se achar que está preparado. Para quem não sabe dirigir, no entanto, a contratação do curso, ou de um professor autônomo, se fará necessária, pois não será permitido treinos com pessoas não cadastradas pelo Detran.

Como deverá ser a CNH sem autoescola

De acordo com o texto proposto pela gestão Lula, o curso teórico continuará obrigatório, mas com novas alternativas: poderá ser feito gratuitamente em uma plataforma EAD do governo, em escolas públicas de trânsito ou em autoescolas, caso o candidato prefira.