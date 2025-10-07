Assine UOL
Seguro contra buraco: como proteção a rodas e pneus virou negócio lucrativo

Danos em pneus e rodas podem gerar prejuízos de milhares de reais; sabendo disso, seguradoras oferecem cobertura para esses itens
Danos em pneus e rodas podem gerar prejuízos de milhares de reais; sabendo disso, seguradoras oferecem cobertura para esses itens Imagem: Shutterstock

Mais de 67% das rodovias brasileiras estão em condição regular, ruim ou péssima, segundo a Pesquisa CNT (Confederação Nacional do Transporte) de Rodovias 2024.

Conforme o mesmo levantamento, 95% delas apresentam algum tipo de problema no pavimento - dados que se traduzem em prejuízos para quem dirige, especialmente quando o asfalto imperfeito encontra rodas cada vez mais caras e sofisticadas.

Em grandes cidades, como São Paulo, a prefeitura local recebe cerca de 2 mil chamados por mês para tapar crateras nas vias. E cada uma delas pode se transformar em uma despesa de milhares de reais.

Um exemplo é o de um motorista de Belo Horizonte, dono de um Volvo XC90, que teve pneu e roda danificados ao cair em um buraco. O reparo particular custaria cerca de R$ 11 mil. Se ele acionasse o seguro principal, teria de desembolsar R$ 26 mil de franquia de casco. Mas, como ele possuía assistência específica de roda, pneu e suspensão, pagou apenas R$ 120 de franquia, segundo informações da empresa Maxpar, responsável pelo atendimento.

Rodas maiores e estradas piores

"Nos últimos anos, as rodas de liga leve deixaram de ser um item restrito aos modelos premium e passaram a equipar até versões intermediárias", explica Renan Barnabé, head comercial da Maxpar.

De acordo com o especialista, tais rodas são bonitas e valorizam o carro, mas também são mais vulneráveis a danos quando se roda em ruas e rodovias esburacadas - que, infelizmente, ainda são a realidade da maior parte do país.

Com isso, cresceu a procura por assistências específicas para rodas, pneus e suspensão, que cobrem esse tipo de prejuízo e evitam que o motorista precise acionar a franquia do seguro principal.

Hoje, empresas de assistência e seguradoras oferecem a cobertura de rodas, pneus e suspensão dentro da apólice tradicional ou de forma avulsa.

A Carsystem, por exemplo, comercializa planos a partir de R$ 0,53 por dia. Outras seguradoras têm valor semelhante: em torno de R$ 200 por ano.

O que o seguro de rodas inclui

As coberturas mais completas incluem reparos ou substituição de rodas e pneus danificados por buracos, desníveis e obstáculos nas vias, além de peças de suspensão afetadas por esses impactos. Em geral, a assistência cobre:

Rodas: trinca, quebra, empenamento e arranhões profundos;

Pneus: rasgos, furos e deformação da parede lateral;

Suspensão: danos em amortecedores, pivôs, molas, batentes e barra estabilizadora;

Cobertura inclui alinhamento e balanceamento do veículo após o reparo.

Vale a pena?

O custo médio para consertar ou substituir uma roda de liga leve pode ultrapassar R$ 2 mil, dependendo do modelo.

E, no caso de carros premium, um jogo completo pode custar o equivalente a 20% do valor do veículo.

Com o aumento do tamanho das rodas - hoje comuns de 17 a 20 polegadas -, o impacto causado por buracos tende a ser mais severo, elevando a demanda por esse tipo de proteção.

A recomendação é, sempre que tiver um dano nesses equipamentos, conferir com o corretor de seguros que a assistência já está inclusa na apólice.

