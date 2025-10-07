Seguro contra buraco: como proteção a rodas e pneus virou negócio lucrativo

Mais de 67% das rodovias brasileiras estão em condição regular, ruim ou péssima, segundo a Pesquisa CNT (Confederação Nacional do Transporte) de Rodovias 2024.

Conforme o mesmo levantamento, 95% delas apresentam algum tipo de problema no pavimento - dados que se traduzem em prejuízos para quem dirige, especialmente quando o asfalto imperfeito encontra rodas cada vez mais caras e sofisticadas.

Em grandes cidades, como São Paulo, a prefeitura local recebe cerca de 2 mil chamados por mês para tapar crateras nas vias. E cada uma delas pode se transformar em uma despesa de milhares de reais.