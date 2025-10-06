Por que gasolina do posto não é usada para avaliar o consumo do seu carro

"Porque é isso que está previsto na portaria", explica João Nery, diretor de Avaliação da Conformidade do Inmetro. Ele esclarece que essa gasolina foi definida como padrão técnico lá atrás, quando o programa de etiquetagem veicular foi criado.

Desde então, mesmo com a evolução da gasolina comercial, a norma não foi alterada. E, enquanto isso não acontecer, os testes continuam sendo feitos com a E22.

Atualmente, essa gasolina também é utilizada na homologação de motores que equipam os veículos à venda no Brasil. Como essa gasolina é produzida exclusivamente para esse fim, utilizando um combustível de referência, engenheiros de diferentes marcas conseguem mensurar quais carros estão dentro do limite legal de emissão de poluentes, evitando argumentos como o de contaminação. O curioso é que apesar de ela não estar à venda ao público, o litro custa em torno de R$ 150.

Se gasolina do posto é outra, como resultado é válido?

Porque o Inmetro corrige os números. Depois que o carro é testado com a E22, os resultados de consumo e emissões são ajustados com base no combustível que está nos postos no momento. Isso já acontecia com a E27 e, agora, passará a ser feito com a E30.

"A gente aplica um fator de correção. O teste continua com a gasolina prevista na norma, mas o resultado final é adaptado para o combustível real. Antes, corrigíamos para E25, depois para E27, e agora para E30. Não precisa refazer os testes", explica João.