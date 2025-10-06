Por que gasolina do posto não é usada para avaliar o consumo do seu carro

A gasolina vendida nos postos mudou em agosto: agora tem 30% de etanol anidro, uma proporção maior do que os 27% que vigoravam antes. E, com isso, uma dúvida começou a pipocar entre os motoristas:
Se a gasolina mudou, o Inmetro terá que atualizar os testes de consumo dos carros? A resposta é: não precisa. E o motivo é simples: o instituto já não usa o combustível do posto para fazer os testes.
Que gasolina o Inmetro usa, afinal?
Os testes de consumo e emissões realizados pelo Inmetro são feitos com uma mistura chamada gasolina de referência E22 - ou seja, com 22% de etanol anidro. Ela não está mais disponível nos postos há muitos anos, mas continua sendo o combustível oficial dos testes.
"Porque é isso que está previsto na portaria", explica João Nery, diretor de Avaliação da Conformidade do Inmetro. Ele esclarece que essa gasolina foi definida como padrão técnico lá atrás, quando o programa de etiquetagem veicular foi criado.
Desde então, mesmo com a evolução da gasolina comercial, a norma não foi alterada. E, enquanto isso não acontecer, os testes continuam sendo feitos com a E22.
Atualmente, essa gasolina também é utilizada na homologação de motores que equipam os veículos à venda no Brasil. Como essa gasolina é produzida exclusivamente para esse fim, utilizando um combustível de referência, engenheiros de diferentes marcas conseguem mensurar quais carros estão dentro do limite legal de emissão de poluentes, evitando argumentos como o de contaminação. O curioso é que apesar de ela não estar à venda ao público, o litro custa em torno de R$ 150.
Se gasolina do posto é outra, como resultado é válido?
Porque o Inmetro corrige os números. Depois que o carro é testado com a E22, os resultados de consumo e emissões são ajustados com base no combustível que está nos postos no momento. Isso já acontecia com a E27 e, agora, passará a ser feito com a E30.
"A gente aplica um fator de correção. O teste continua com a gasolina prevista na norma, mas o resultado final é adaptado para o combustível real. Antes, corrigíamos para E25, depois para E27, e agora para E30. Não precisa refazer os testes", explica João.
Ou seja: o teste não muda, mas o cálculo sim. E com isso, o número de consumo exibido na etiqueta reflete a gasolina que o consumidor realmente encontra na bomba.
Consumo vai mudar com a gasolina E30?
De acordo com especialistas, quase nada muda. Um estudo feito pelo Instituto Mauá de Tecnologia mostrou que a mudança de E27 para E30 causou variações muito pequenas no consumo. Em alguns modelos, o consumo aumentou até 2,9%. Em outros, chegou a cair. A conclusão foi que não houve impacto considerável na autonomia dos veículos
A etiqueta vai mudar?
Sim, mas só nos modelos novos. Os veículos que chegam ao mercado a partir de 2026 já terão a etiqueta de consumo ajustada com base na gasolina E30. Mas o teste em si continua sendo feito com a gasolina E22, a mesma prevista na portaria.
Isso significa que um mesmo carro, com o mesmo motor, pode ter números oficiais ligeiramente diferentes de consumo dependendo do ano-modelo.
"O Honda HR-V 2025 e o HR-V 2026, por exemplo, podem ter etiquetas com números ligeiramente diferentes, mesmo sendo o mesmo motor. Isso acontece porque mudou o fator de correção. Não vamos mudar etiquetas antigas, claro, e as novas virão adaptadas para a nova gasolina E30", explica João.
Por que meu carro nunca faz o consumo da etiqueta?
Porque o teste é feito em laboratório, com condições padronizadas: piloto profissional, pneus calibrados, peso controlado, temperatura ideal e ciclos simulados de cidade e estrada.
Na vida real, o consumo depende do seu pé, da cidade onde você mora, do trânsito, da manutenção e até da calibragem dos pneus.
"É quase impossível replicar na rua exatamente o mesmo número da etiqueta, algumas pessoas podem conseguir números até melhores, se morar em um local plano, por exemplo. Outras, podem ter hábitos que aumentam o consumo. Nossos números servem como referência para comparar veículos", lembra João.
Na prática, a etiqueta continua sendo uma comparação confiável entre carros, mesmo que não bata com o que você vê no seu painel.
