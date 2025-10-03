Golpe do carro consignado se multiplica no Brasil; entenda como funciona

Nos últimos meses, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Goiás registraram golpes que seguem a mesma cartilha: donos de carros de luxo deixam seus veículos em lojas de revenda para serem comercializados, na modalidade de consignação. Contudo, após a venda do automóvel, nunca recebem o dinheiro da negociação.

Em algumas situações, compradores desses carros também relatam problemas, como dificuldade para transferir documentos ou a descoberta de que o veículo que adquiriram já estava registrada no nome de outra pessoa.

O esquema se apoia em dois pilares: a confiança que lojas bem localizadas ou com fachada de credibilidade passam ao cliente e a pouca fiscalização sobre o setor de consignação.