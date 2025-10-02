Paula Gama

Reconhecido a muitos metros de distância, o Mercedes-Benz Classe G é daqueles carros que impõem respeito antes mesmo de acelerar. O SUV quadradão da marca alemã já era sinônimo de luxo e robustez, mas virou um verdadeiro símbolo pop quando passou a frequentar as garagens das celebridades mais midiáticas do planeta. Kim Kardashian foi uma das primeiras do universo pop a colocar um G 63 na garagem - e dali em diante, o utilitário virou figurinha carimbada nas redes sociais.

O sucesso é tanto que hoje já existem kits estéticos capazes de "vestir" outros modelos com o visual inspirado no Classe G. Um deles envolve o GWM Tank 300, SUV híbrido lançado recentemente no Brasil por R$ 339 mil, que na China e em outros mercados ganhou versões com visual praticamente idêntico ao do badalado Mercedes-AMG G 63 preparado pela Brabus.

GWM Tank transformado em Classe G Imagem: Reprodução

Transformação

O kit mais procurado é o chamado Brabus Style, composto por um conjunto completo de peças externas que alteram o visual original do Tank 300. Para-choques dianteiro e traseiro, capô com entradas de ar, faróis circulares com assinatura de LED, grade frontal, alargadores de para-lamas, estribos laterais, spoiler traseiro e cobertura estilizada para o estepe entram no pacote.

Com o conjunto instalado, o Tank ganha outra personalidade. Fica mais largo, mais agressivo e bem mais chamativo. A silhueta quadrada e o porte robusto ajudam a vender o disfarce, principalmente quando o carro está em movimento ou visto de longe. Tudo isso sem mexer na mecânica.

Os kits são vendidos em sites internacionais por valores entre US$ 3 mil e US$ mil, ou seja, aproximadamente entre R$ 15 mil e R$ 30 mil, dependendo da qualidade e da quantidade de peças. Mas o custo real pode ser bem maior ao incluir frete, impostos, mão de obra e possíveis ajustes técnicos para encaixar tudo com perfeição.

O carro das celebridades

O Mercedes-AMG G 63, inspiração direta do kit, parte de R$ 2,1 milhões no Brasil e entrega 585 cv, 86,6 kgfm de torque e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,4 segundos.

Já o Tank 300 combina um motor 2.0 turbo a gasolina com um sistema elétrico para entregar 394 cv e torque de até 76,4 kgfm. A tração é 4x4 com nove modos de condução, três bloqueios de diferencial e até autonomia 100% elétrica para rodar cerca de 75 km, segundo o padrão do Inmetro.

As dimensões também são parecidas à primeira vista, mas diferentes nos números. O Tank mede 4,76 metros de comprimento e 1,93 m de largura. O G 63 tem 4,87 m de comprimento e chega a 2,18 m de largura com os espelhos. O Mercedes ainda é mais alto, mais largo nos ombros e tem entre-eixos maior.

Body kits

O body kit tem cerca de 20 peças Imagem: Reprodução

Esses kits de transformação estética são cada vez mais populares em mercados como China, Tailândia e Emirados Árabes. Lá fora, o Tank 300 ganhou outras versões além do Brabus Style, como os kits "Shadow Edition" e "Mars City", com pegada mais futurista.

Nos Estados Unidos, a prática também é comum, especialmente com SUVs e picapes. No Brasil, embora menos radical, a personalização visual tem seus clássicos, como os kits M-look para os BMW Série 3, que transformam visualmente versões comuns em algo muito próximo de um M3, ao menos por fora.

O apelo estético segue sendo o mesmo: parecer mais esportivo, mais caro, mais exclusivo. Também há alterações menos pretensiosas, que fazem apenas um "up grade" para a versão mais recente do veículo.

O que diz a lei

Quem pensa em aplicar esse tipo de transformação por aqui precisa ficar atento à legislação. Marco Fabrício Vieira, advogado especializado em Direito de Trânsito, todo veículo tem um registro com marca, modelo, versão, entre outros detalhes. Se for feita alguma alteração que modifique essas características de forma significativa, essa alteração precisa constar nos documentos do veículo (CRV /CRLV).

"Muitas modificações estéticas ou de acessórios podem ser permitidas, desde que sigam padrões, homologações e sem comprometer segurança, integridade, visibilidade, iluminação, dimensões... Por exemplo, mudança de cor, instalação de luzes extras, mudanças de rodas, entre outras. Mesmo assim, com autorização prévia do Detran", explica..

Já transformações que alterem de forma significativa o visual a ponto de "simular" outro modelo podem ser mais complexas, porque podem implicar em descaracterização, modificação de carroceria, faróis e logotipo.

"No Brasil, qualquer modificação significativa deverá ser comunicada e autorizada pelo órgão de trânsito do estado. Também pode haver necessidade de vistoria antes e depois da modificação, e emissão de CSV (Certificado de Segurança Veicular) se aplicável", afirma Vieira.

Se o veículo estiver com característica alterada sem autorização ou documentação correta, isso configura infração de trânsito grave, com multa, pontos na CNH do proprietário e retenção do veículo, conforme inciso VII do artigo 230 do CTB.

Ou seja, quem ignora essas exigências corre o risco de ter o carro retido em uma blitz ou até perder a cobertura do seguro.