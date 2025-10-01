Depenados na pandemia: por que comprar carro usado de 2022 pode ser roubada

Imagine a decepção: comprar um carro seminovo e perceber que um equipamento que parece simples, como conexão do celular à central multimídia, presente até em versões mais antigas, não está disponível. É isso que tem acontecido com alguns compradores desavisados de veículos produzidos durante a pandemia, entre 2021 e 2022.

Esse período marca um ponto crítico para a indústria automotiva. Em meio à pandemia de covid-19 e à crise global de semicondutores, diversas montadoras venderam carros com equipamentos removidos, recursos eletrônicos cortados e sistemas substituídos por versões mais simples. O problema? Nada disso reflete no preço do usado.

Crise dos semicondutores

Os semicondutores são componentes eletrônicos essenciais para praticamente tudo em um carro moderno: centrais multimídia, sensores de segurança, conectividade com celular, assistentes de direção, até o simples Bluetooth. Durante a pandemia, a produção global desses chips despencou, ao mesmo tempo em que a demanda por eletrônicos disparou.