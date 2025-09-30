Assine UOL
Fusca raríssimo no Brasil está quase zero km e é vendido por uma fortuna

Os vidros da última edição do fusca são maiores
Imagem: GG World Premium Classic Cars

O Fusca é um daqueles carros que já nasceram com alma de clássico. Com tantas versões espalhadas pelo mundo, não é surpresa que alguns modelos tenham se transformado em verdadeiros itens de colecionador. Um dos mais raros é o Fusca mexicano 2003 Última Edición, série especial que marcou o fim definitivo da produção do carro mais icônico da Volkswagen.

No Brasil, estima-se que apenas 15 unidades desse modelo circulam por aí. Uma delas, com apenas 1.000 km rodados, foi vendida recentemente por cerca de R$ 600 mil pela loja GG World Classic Premium Cars, especializada em carros clássicos e comandada por Alex Fabiano.

"É uma despedida à altura de um dos carros mais importantes da história. Tudo nesse Fusca é especial", afirma Alex.

Última Edición

Entradas de ar traseiras são quadradas, diferentes do desenho trapezoidal tradicional
Imagem: GG World Premium Classic Cars

O VW Sedan 1600i Última Edición foi lançado em 2003, no México, como uma homenagem ao fim da linha para o Fusca. Apenas 3.000 unidades foram produzidas, e a fabricação foi encerrada oficialmente em 30 de julho de 2003, na cidade de Puebla.

Diferente dos modelos comuns, essa versão trouxe uma série de itens exclusivos de fábrica:

  • Toca-CDs
  • Alarme antirroubo
  • Pacote anticorrosivo
  • Forro de teto em tecido cinza ou preto
  • Acabamentos cromados no estilo retrô
  • Duas cores únicas: Azul Aquarius e Bege Lua, como o exemplar vendido por Alex Fabiano

Mecânica

Embora visualmente remeta ao passado, a edição de despedida do Fusca incorporou algumas melhorias técnicas. O modelo é equipado com o motor boxer de quatro cilindros 1.6 litro, refrigerado a ar, mas ganhou injeção eletrônica, o que lhe rendeu o nome 1600i. A potência é modesta: 50 cavalos, com câmbio manual de quatro marchas.

O Fusca é equipado com motor boxer de quatro cilindros 1.6 litro com injeção eletrônica, o que lhe rendeu o nome 1600i.
Imagem: GG World Premium Classic Cars

Detalhes especiais

Alex Fabiano destaca que o modelo traz várias particularidades que o diferenciam de qualquer outro Fusca:

  • As setas ficam no para-choque, não no paralama, como nos modelos nacionais
  • Faróis com número de chassi gravado no vidro
  • Lanternas traseiras também gravadas com o chassi
  • Rodas com faixa branca e desenho exclusivo
  • Entradas de ar traseiras quadradas, diferentes do desenho trapezoidal tradicional
  • Vidros laterais maiores, que aumentam a visibilidade e mudam o perfil da carroceria

"Até o acabamento do porta-malas é diferente. Em vez de papelão, é feito de um material plástico muito mais resistente", aponta Alex.
Por dentro, o painel traz a identificação da série com a inscrição: "Volkswagen New Beetle México 2003 - Ultimate Edition", além de bancos com estofamento exclusivo e sistema de som mais potente.

Raridade

O volante é o mesmo do Gol GL
Imagem: GG World Premium Classic Cars
Com tão poucas unidades no Brasil, o Fusca Última Edición se tornou objeto de desejo entre colecionadores sérios. O modelo vendido por Alex, com apenas 1.000 km, está praticamente como saiu da fábrica, e isso explica o alto valor de mercado - que pode chegar a R$ 600 mil, dependendo da conservação e da documentação.

Pode parecer surpreendente para quem ainda associa o Fusquinha a um carro popular, mas os colecionadores sabem: raridade, originalidade e estado de conservação são os ingredientes que transformam modelos antigos em investimento sobre rodas.

