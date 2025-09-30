Fusca raríssimo no Brasil está quase zero km e é vendido por uma fortuna

O Fusca é um daqueles carros que já nasceram com alma de clássico. Com tantas versões espalhadas pelo mundo, não é surpresa que alguns modelos tenham se transformado em verdadeiros itens de colecionador. Um dos mais raros é o Fusca mexicano 2003 Última Edición, série especial que marcou o fim definitivo da produção do carro mais icônico da Volkswagen.

No Brasil, estima-se que apenas 15 unidades desse modelo circulam por aí. Uma delas, com apenas 1.000 km rodados, foi vendida recentemente por cerca de R$ 600 mil pela loja GG World Classic Premium Cars, especializada em carros clássicos e comandada por Alex Fabiano.

"É uma despedida à altura de um dos carros mais importantes da história. Tudo nesse Fusca é especial", afirma Alex.