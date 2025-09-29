Fim da bolha? Por que carro chinês deve ficar mais caro a partir de 2026

A China é hoje a maior fabricante de veículos do mundo, e também a que mais está queimando caixa para continuar produzindo. O país ultrapassou a marca de 31 milhões de veículos produzidos em 2024, com capacidade para fabricar mais que o dobro disso. Mas quem vai comprar tanto carro?

Na prática, há mais montadora do que mercado, mais carro do que cliente, e esse desequilíbrio está prestes a cobrar a conta. A consequência, segundo especialistas, será o estouro de uma bolha no setor automotivo chinês, hoje dominado por modelos elétricos de baixo custo que invadem mercados como o Brasil com preços extremamente competitivos. Mas essa bonança tem prazo para acabar.

"Durante a primeira década desse século, a indústria chinesa teve o incentivo do governo. Eles sabiam que, se fossem investir em veículos convencionais, com motor a combustão, estariam atrás dos americanos, dos alemães, dos japoneses e dos coreanos. Então, eles focaram nos veículos eletrificados de todo tipo. E para isso, abriram o cofre e permitiram que todas as empresas que quisessem investir nesse segmento, pudessem fazê-lo", explica Cássio Pagliarini, estrategista da Bright Consulting, em entrevista ao UOL Carros.