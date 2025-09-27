Preço de Corolla Cross e Corolla usados deve disparar com fábricas paradas

"Certamente, os usados vão ser valorizados. É um veículo muito atrativo para o mercado de seminovos e, com a falta do zero-quilômetro, a tendência é de que esses veículos sejam supervalorizados. Vai haver problema de abastecimento de Corolla e Corolla Cross, e isso irá provocar uma depreciação muito menor desses carros", afirma.

No caso da Toyota, o efeito pode ser ainda mais acentuado por causa da fidelidade do cliente.

Há proprietários que estão com a marca desde 1993, quando o Corolla começava a ser produzido no Brasil, e dificilmente consideram migrar para outra montadora. Para esse público, trocar de carro significa trocar por outro Toyota. Se não há zero à disposição, a saída natural é adiar a compra ou apostar em um seminovo.

Preço dos novos também deve subir

Para o consultor automotivo Cássio Pagliarini, da Bright Consulting, a valorização dos seminovos será um reflexo do aumento dos preços dos novos.

"As concessionárias vão passar por, pelo menos, dois meses de penúria até que a logística de importação dos motores seja normalizada. Isso vai ter um impacto na ponta de varejo: vão diminuir os descontos. Diminuindo o volume de venda por causa da disponibilidade, deve aumentar o preço do novo e, como consequência, dos usados também."