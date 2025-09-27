Assine UOL
Paula Gama

Paula Gama

Preço de Corolla Cross e Corolla usados deve disparar com fábricas paradas

Enquanto a linha de montagem de veículos novos da Tpyota está parada, seminovos viram a tábua de salvação dos lojistas - e dos clientes
Enquanto a linha de montagem de veículos novos da Tpyota está parada, seminovos viram a tábua de salvação dos lojistas - e dos clientes Imagem: Divulgação

A tempestade que destruiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz (SP) e forçou a paralisação da produção nacional de veículos da marca já começa a ter efeitos no mercado.

Com a linha de montagem paralisada e sem previsão de retomada, a Toyota enfrenta uma situação delicada: dois modelos fortes, que garantiam o fôlego da marca no Brasil, correm o risco de simplesmente desaparecerem das concessionárias por alguns meses: Corolla, o sedã médio mais vendido do Brasil há muitos anos, e Corolla Cross, SUV médio mais emplacado do país em 2025.

A empresa fala em importar propulsores de outras unidades no exterior, mas essa não é uma solução imediata. A logística é complexa, envolve homologações e custos elevados.

Vale lembrar que, mesmo antes da tragédia, a Toyota já trabalhava com prazos de espera em várias versões desses dois modelos, tamanha a procura. Ou seja: já era difícil para quem queria um zero-quilômetro da marca e, agora, exemplares seminovos tornam-se alternativa para clientes e concessionários sem produto novo para vender - o provável efeito colateral será uma disparada nos preços dos exemplares de segunda mão disponíveis nas lojas

Caçada a Toyotas seminovos

Concessionárias da marca estão comprando seminovos com condições atrativas
Concessionárias da marca estão comprando seminovos com condições atrativas Imagem: Reprodução

É nesse cenário que as concessionárias começam a se movimentar.

Com o desabastecimento batendo à porta, lojistas passaram a mirar os seminovos como alternativa para manter o caixa girando.

Alguns grupos já estão oferecendo condições especiais para quem vender um Corolla ou Corolla Cross usado. Pagamento à vista, avaliação rápida, preços acima da tabela, tudo sem necessidade de troca por um carro novo. São atrativos que revelam a pressa da rede em recompor estoque.

Paralelamente, Hilux e SW4, produzidos na Argentina e, portanto, livres do impacto direto da fábrica de motores brasileira, já aparecem em campanhas com comunicação mais agressiva, como forma de compensar a ausência dos modelos nacionais que deixaram de ser fabricados.

Repeteco da pandemia?

Fábrica de motores da Toyota foi destruída por temporal no último dia 22 no interior paulista
Fábrica de motores da Toyota foi destruída por temporal no último dia 22 no interior paulista Imagem: Reprodução

A lembrança é inevitável: durante a pandemia, quando a falta de semicondutores paralisou fábricas de diferentes montadoras ao redor do mundo, os seminovos viraram protagonistas.

Preços dispararam e alguns modelos chegaram a ser vendidos com ágio gigantesco, já que muita gente preferiu pagar mais por um usado para não esperar meses pelo carro novo.

O especialista Milad Kalume acredita que o filme pode se repetir agora.

"Certamente, os usados vão ser valorizados. É um veículo muito atrativo para o mercado de seminovos e, com a falta do zero-quilômetro, a tendência é de que esses veículos sejam supervalorizados. Vai haver problema de abastecimento de Corolla e Corolla Cross, e isso irá provocar uma depreciação muito menor desses carros", afirma.

No caso da Toyota, o efeito pode ser ainda mais acentuado por causa da fidelidade do cliente.

Há proprietários que estão com a marca desde 1993, quando o Corolla começava a ser produzido no Brasil, e dificilmente consideram migrar para outra montadora. Para esse público, trocar de carro significa trocar por outro Toyota. Se não há zero à disposição, a saída natural é adiar a compra ou apostar em um seminovo.

Preço dos novos também deve subir

Para o consultor automotivo Cássio Pagliarini, da Bright Consulting, a valorização dos seminovos será um reflexo do aumento dos preços dos novos.

"As concessionárias vão passar por, pelo menos, dois meses de penúria até que a logística de importação dos motores seja normalizada. Isso vai ter um impacto na ponta de varejo: vão diminuir os descontos. Diminuindo o volume de venda por causa da disponibilidade, deve aumentar o preço do novo e, como consequência, dos usados também."

O especialista avalia, ainda, que "quem está comprando imediatamente, antes que o preço aumente, pode se beneficiar desse momento transitório".

Ainda não há prazo para a recuperação de Porto Feliz. Mas até lá, o mercado deve assistir a uma inversão de papéis: enquanto os zero-quilômetro viram raridade, os seminovos assumem a função de protagonistas.

Se em 2020 o carro usado virou ouro por falta de chips, agora é o temporal que ameaça transformar o Corolla e o Corolla Cross seminovos nos bens mais disputados das concessionárias.

