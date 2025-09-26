Falsos entregadores: 'bags' viram disfarce para assaltos e outros crimes

"É uma situação chata, o cidadão honesto, que usa a bolsa como instrumento de trabalho, acaba sofrendo preconceito. Mas a realidade é que a mochila térmica virou uniforme do crime. No meu trabalho, duas colegas tiveram o celular roubado por falsos entregadores a caminho do ponto de ônibus. Quando estou sozinha e vejo um entregador andando mais lento, saio do caminho, infelizmente."

Crime está se sofisticando

O disfarce de entregador para facilitar assaltos, infelizmente, se tornou um velho conhecido da população. Nesse caso, o criminoso não tem qualquer intenção de fazer uma entrega. Usa a mochila apenas para não levantar suspeitas ao parar em uma calçada, se aproximar de um pedestre ou circular livremente por regiões mais vigiadas.

Mas ainda existe uma versão mais sofisticada, em que o criminoso se passa por entregador para aplicar fraudes - como maquininhas adulteradas, cobranças indevidas ou coleta de dados pessoais e bancários da vítima.

"A ostensividade da bag, com marcas comerciais amplamente conhecidas, gera uma presunção social de legitimidade", afirma o advogado criminalista Fernando Viggiano. "Permite ao delinquente transitar em vias públicas, acessar condomínios e aproximar-se de potenciais vítimas sem despertar suspeitas imediatas."

Em outras palavras: se uma moto para na sua rua com dois ocupantes, você pode desconfiar. Mas se um deles estiver com uma mochila de aplicativo nas costas e roupa de entregador, a tendência é achar que é apenas alguém trabalhando.