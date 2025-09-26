Falsos entregadores: 'bags' viram disfarce para assaltos e outros crimes

Nas últimas semanas, mochilas térmicas amarelas utilizadas por entregadores de aplicativo, também conhecidas como bags de delivery, parecem ter invadido a cidade de São Paulo. A 99 Food voltou a operar na Capital em agosto, após um hiato de dois anos, e com isso não tem sido incomum se deparar com a distribuição do equipamento em diversos pontos da cidade.
Mesmo para quem perdeu a oportunidade de receber o equipamento gratuitamente, não é difícil conseguir um. Hoje, qualquer pessoa pode comprar uma dessas bags de aplicativo por menos de R$ 70 em sites de revenda - com ou sem cadastro em plataformas de entrega. Isso abriu caminho para um fenômeno preocupante: a "fantasia" de entregador virou disfarce para a criminalidade nas ruas.
Moradora da Zona Leste de São Paulo, Alessandra Moreira já muda de calçada ao avistar um suposto entregador nas ruas mais desertas.
"É uma situação chata, o cidadão honesto, que usa a bolsa como instrumento de trabalho, acaba sofrendo preconceito. Mas a realidade é que a mochila térmica virou uniforme do crime. No meu trabalho, duas colegas tiveram o celular roubado por falsos entregadores a caminho do ponto de ônibus. Quando estou sozinha e vejo um entregador andando mais lento, saio do caminho, infelizmente."
Crime está se sofisticando
O disfarce de entregador para facilitar assaltos, infelizmente, se tornou um velho conhecido da população. Nesse caso, o criminoso não tem qualquer intenção de fazer uma entrega. Usa a mochila apenas para não levantar suspeitas ao parar em uma calçada, se aproximar de um pedestre ou circular livremente por regiões mais vigiadas.
Mas ainda existe uma versão mais sofisticada, em que o criminoso se passa por entregador para aplicar fraudes - como maquininhas adulteradas, cobranças indevidas ou coleta de dados pessoais e bancários da vítima.
"A ostensividade da bag, com marcas comerciais amplamente conhecidas, gera uma presunção social de legitimidade", afirma o advogado criminalista Fernando Viggiano. "Permite ao delinquente transitar em vias públicas, acessar condomínios e aproximar-se de potenciais vítimas sem despertar suspeitas imediatas."
Em outras palavras: se uma moto para na sua rua com dois ocupantes, você pode desconfiar. Mas se um deles estiver com uma mochila de aplicativo nas costas e roupa de entregador, a tendência é achar que é apenas alguém trabalhando.
Ações policiais
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) confirmou ao UOL Carros que há investigações em andamento contra criminosos que usaram documentos falsos para se cadastrar em plataformas de entrega, se passando por entregadores para cometer furtos e outros crimes.
No início do mês, uma operação policial resultou na recuperação de mercadorias desviadas por falsos entregadores, que simulavam entregas para subtrair pacotes de marketplaces. Três suspeitos foram autuados por furto qualificado, receptação qualificada e associação criminosa.
A SSP destaca que, apesar da redução no número de roubos no estado, as polícias mantêm operações constantes para fiscalizar motocicletas e coibir crimes patrimoniais com esse tipo de disfarce. A Operação Pedal, por exemplo, atua diretamente contra falsos entregadores na zona oeste da capital. Já a Operação Impacto já vistoriou mais de 3,3 milhões de motos na atual gestão.
"Quando o entregador se apresenta bem uniformizado, tudo fica mais fácil"
Para o advogado criminalista Amaury Andrade, o disfarce funciona porque explora a confiança da população nos entregadores. "Quando o entregador se apresenta bem uniformizado, com logomarca de empresas idôneas, tudo fica mais fácil na hora de aplicar o golpe."
Ele explica que, em caso de golpes para furto e roubo de informações, esses criminosos criam uma encenação convincente: bag nas costas, comportamento apressado, celulares na mão e até clonagem de telas de aplicativo. "O crime se apoia em elementos de aparência de legitimidade."
Segundo os especialistas, não há hoje nenhuma lei que proíba a venda ou uso dessas mochilas térmicas por quem não é entregador. "Tais equipamentos são livremente comercializados, sem necessidade de cadastro, licença ou autorização estatal", explica Viggiano. "Isso amplia sobremaneira a vulnerabilidade social."
Para ele, seria necessário um sistema de rastreabilidade. "Bags com código de identificação individual, vinculadas ao cadastro ativo do entregador e com fiscalização periódica."
O que dizem as empresas
Procurado, o iFood afirmou repudiar o uso indevido de sua marca para a prática de condutas criminosas. "O simples fato de uma pessoa estar utilizando uma bag ou embalagem com a marca não significa que esteja cadastrada na plataforma", afirmou a empresa.
A plataforma esclareceu que a aquisição da bag oficial é opcional, feita apenas na Loja do Entregador ou em eventos oficiais. As mochilas contam com QR Code e selo de autenticidade, mas não contêm dados pessoais do entregador.
Além disso, o iFood informou que adota tecnologias como reconhecimento facial, OCR e checagens periódicas de identidade para impedir fraudes. A empresa também mantém uma equipe de investigação interna e parcerias com secretarias de segurança pública.
A 99 Food não respondeu diretamente sobre os critérios de distribuição das bags, mas se posicionou por meio da Amobitec, associação que representa empresas de mobilidade.
A entidade afirmou que tanto ela, quanto suas associadas, veem com preocupação as más condutas de pessoas que se passam por entregadores. "As empresas investem continuamente no trabalho preventivo de envio de notificações aos clientes com melhores práticas para evitar golpes e de checagem dos perfis dos entregadores parceiros cadastrados nos aplicativos."
A associação reforça que há canais de denúncia nos aplicativos e que as empresas colaboram com as autoridades em investigações e envio de dados mediante solicitação judicial.
Quem responde pelo crime?
Mesmo sem regulação clara, os especialistas defendem que as plataformas podem ser responsabilizadas por omissão em casos de uso indevido da marca ou falta de controle no acesso ao sistema.
"É juridicamente viável sustentar que essas empresas respondam solidariamente por danos decorrentes do uso fraudulento das bags", afirma Fernando Viggiano.
Amaury Andrade explica que, quando o golpe ocorre fora do ambiente da plataforma, a empresa pode se isentar, mas ainda assim deve demonstrar que adotou todas as medidas de prevenção. "O direito brasileiro oferece fundamentos para, em algumas situações, cobrar ou responsabilizar a empresa".
Como se proteger?
Identificar um falso entregador nem sempre é fácil, mas algumas condutas podem reduzir os riscos:
Se você estiver esperando uma entrega:
- Confira o app oficial antes de aceitar cobranças extras.
- Verifique nome, foto, placa e número do pedido. Se algo estiver diferente, não conclua a entrega.
- Evite maquininhas desconhecidas ou pagamentos fora do aplicativo.
- Nunca informe senhas ou códigos por telefone.
Se você NÃO estiver esperando uma entrega:
- Desconfie de pessoas com mochila térmica que se aproximam sem um propósito claro.
- Entregadores reais não andam com garupa. Um forte indício de crime é quando há duas pessoas na moto: o entregador profissional não pode andar com garupa, por recomendação das plataformas.
- Fique atento ao comportamento: parada bruscas, subida na calçada, pressa exagerada, confusão nas informações e insistência são sinais comuns de fraude.
