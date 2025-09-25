Carros antigos viram investimento e até Fuscas são vendidos por fortunas

O que parece exagero ganha força quando se olha para a valorização de alguns modelos nos últimos anos. Durante a pandemia, por exemplo, modelos da brasileira Puma fabricados até 1972 dobraram de valor em menos de um ano.

Réplicas de Porsche, como a brasileira Envemo Super 90, saltaram de R$ 60 mil para R$ 300 mil em pouco mais de uma década - uma valorização de 400%. O índice é bem maior do que o de um imóvel médio no Brasil, por exemplo, que, em uma análise generosa, pode valorizar entre 50% e 100% em 10 anos.

Envemo Super 90, réplica de Porsche Imagem: Old Is Cool, veículos antigos, clássicos e colecionáveis

E não são casos isolados. O Mercedes-Benz 280 SL, carinhosamente apelidado de "Pagoda" pelo formato do teto, virou um fenômeno global. "Há três, quatro anos, esse carro custava uns R$ 400 mil. Hoje vale R$ 1,3 milhão", afirma Alex Fabiano, da GG World Premium Classic Cars. "E a tendência é continuar subindo."

Talvez o exemplo mais emblemático dessa virada de jogo seja o Fusca pé de boi, uma versão pelada, sem nada de conforto ou acessórios. "Na época ninguém queria. Não tinha nem seta, nem retrovisor. Era tão básico que virou raridade", conta Fabiano, que passou anos atrás de uma unidade em bom estado.

O modelo que ele encontrou pertenceu à famosa coleção de Camilo Cristóvão e está em estado de concurso. O preço? R$ 170 mil. E já teve interessados. "É o tipo de carro que nem vai para o mercado. Os colecionadores seguram, e quando aparece, já sai vendido."