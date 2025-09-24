Assine UOL
Paula Gama

Paula Gama

Toyota dá indícios de quanto custará seu novo SUV 'barato'; veja projeções

Toyota Yaris Cross vendido na Tailândia
Toyota Yaris Cross vendido na Tailândia Imagem: Divulgação

O lançamento do Toyota Yaris Cross, inicialmente marcado para outubro, foi adiado devido ao temporal que danificou anteontem a fábrica de Sorocaba (SP), onde o SUV compacto será produzido.

Enquanto não define a nova data de chegada do seu utilitário esportivo de entrada, a marca japonesa já começou a revelar algumas pistas sobre o modelo. Uma delas veio por um caminho inesperado: o serviço de carros por assinatura Kinto One Fleet.

Esse programa de assinatura é voltado para pessoas jurídicas, especialmente frotistas, mas serve como um bom termômetro de mercado.

A Toyota divulgou que o valor mensal da assinatura do Yaris Cross será de R$ 2.999, em um pacote de 36 meses e franquia de 1.000 km mensais. Esse número dá uma boa pista sobre quanto o SUV deve custar quando for lançado no varejo.

Preço do Yaris Cross no Kinto One Fleet, serviço de assinatura para frotas da Toyota
Preço do Yaris Cross no Kinto One Fleet, serviço de assinatura para frotas da Toyota Imagem: Reprodução

Como chegamos ao preço estimado?

A coluna cruzou os valores de assinatura e preços de venda de outros modelos da Toyota disponíveis no Kinto One Fleet, como Corolla, Corolla Cross, Hilux, SW4 e RAV4. Em todos os casos, o valor da assinatura mensal gira em torno de 2% a 2,7% do valor de venda do carro. Com base nisso, dá para fazer uma estimativa razoável:

  • Se o Yaris Cross custa R$ 2.999 por mês no Kinto;
  • E os demais modelos seguem a mesma lógica de proporção entre mensalidade e valor de venda;
  • Então o preço estimado do Yaris Cross na versão de entrada deve ficar entre R$ 125 mil e R$ 130 mil.

Claro, esse ainda não é um valor oficial, pois a marca pode ter planejado um preço especial de assinatura para o lançamento, mas é um palpite bem fundamentado em uma fórmula que a Toyota vem repetindo.

O que sabemos sobre o Yaris Cross

O Yaris Cross chega com uma missão importante: substituir a linha Yaris hatch e sedã como modelo de entrada da marca no Brasil. O novo SUV estreia no segmento mais concorrido do país, o dos utilitários compactos, onde enfrentará rivais como Hyundai Creta, Fiat Fastback, VW Nivus, Honda HR-V e principalmente o Honda WR-V, que será lançado em breve. Considerando o sucesso dos outros modelos da Toyota em suas categorias, o SUV promete ser um forte candidato nessa briga.

Nas versões flex, o Yaris Cross virá equipado com o já conhecido motor 1.5 aspirado de até 110 cv, sempre acoplado ao câmbio automático CVT - conjunto herdado dos antigos Yaris. Uma das grandes apostas da Toyota, no entanto, está na versão híbrida.

Seguindo a fórmula dos irmãos maiores Corolla e Corolla Cross, o Yaris Cross Hybrid será um híbrido pleno (HEV), ou seja, que não é recarregado na tomada. O conjunto motriz será de um motor 1.5 de ciclo Atkinson trabalhando junto a um elétrico de 81 cv. A potência combinada deve girar em torno de 113 cv, segundo dados da versão vendida na Tailândia.

Na Ásia, onde já está sendo vendido, o Yaris Cross híbrido promete até 30 km/l, e mesmo que esse número sofra ajustes devido à adaptação ao etanol e às normas brasileiras, a expectativa é que ele figure entre os veículos mais econômicos do mercado nacional.

Tamanho é trunfo

Outro destaque é que o Yaris Cross será o primeiro Toyota nacional a usar a plataforma DNGA, derivada da Daihatsu. Essa arquitetura foi pensada para reduzir custos de produção sem comprometer a qualidade, algo crucial para manter o preço competitivo. Em termos de medidas, o SUV tem 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,61 m de altura e 2,62 m de entre-eixos - dimensões muito próximas às do Hyundai Creta, um dos mais espaçosos da categoria. Já o porta-malas promete surpreender, com até 471 litros de capacidade.

Por dentro, espera-se um pacote tecnológico completo, com painel de instrumentos digital de 7 polegadas, central multimídia de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de teto panorâmico nas versões híbridas. Para o pacote de assistências, espera-se frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo e alerta de saída de faixa já a partir das versões intermediárias.

