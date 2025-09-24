Toyota dá indícios de quanto custará seu novo SUV 'barato'; veja projeções

O que sabemos sobre o Yaris Cross

O Yaris Cross chega com uma missão importante: substituir a linha Yaris hatch e sedã como modelo de entrada da marca no Brasil. O novo SUV estreia no segmento mais concorrido do país, o dos utilitários compactos, onde enfrentará rivais como Hyundai Creta, Fiat Fastback, VW Nivus, Honda HR-V e principalmente o Honda WR-V, que será lançado em breve. Considerando o sucesso dos outros modelos da Toyota em suas categorias, o SUV promete ser um forte candidato nessa briga.

Nas versões flex, o Yaris Cross virá equipado com o já conhecido motor 1.5 aspirado de até 110 cv, sempre acoplado ao câmbio automático CVT - conjunto herdado dos antigos Yaris. Uma das grandes apostas da Toyota, no entanto, está na versão híbrida.

Seguindo a fórmula dos irmãos maiores Corolla e Corolla Cross, o Yaris Cross Hybrid será um híbrido pleno (HEV), ou seja, que não é recarregado na tomada. O conjunto motriz será de um motor 1.5 de ciclo Atkinson trabalhando junto a um elétrico de 81 cv. A potência combinada deve girar em torno de 113 cv, segundo dados da versão vendida na Tailândia.

Na Ásia, onde já está sendo vendido, o Yaris Cross híbrido promete até 30 km/l, e mesmo que esse número sofra ajustes devido à adaptação ao etanol e às normas brasileiras, a expectativa é que ele figure entre os veículos mais econômicos do mercado nacional.

Tamanho é trunfo

Outro destaque é que o Yaris Cross será o primeiro Toyota nacional a usar a plataforma DNGA, derivada da Daihatsu. Essa arquitetura foi pensada para reduzir custos de produção sem comprometer a qualidade, algo crucial para manter o preço competitivo. Em termos de medidas, o SUV tem 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,61 m de altura e 2,62 m de entre-eixos - dimensões muito próximas às do Hyundai Creta, um dos mais espaçosos da categoria. Já o porta-malas promete surpreender, com até 471 litros de capacidade.