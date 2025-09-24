Toyota dá indícios de quanto custará seu novo SUV 'barato'; veja projeções

O lançamento do Toyota Yaris Cross, inicialmente marcado para outubro, foi adiado devido ao temporal que danificou anteontem a fábrica de Sorocaba (SP), onde o SUV compacto será produzido.
Enquanto não define a nova data de chegada do seu utilitário esportivo de entrada, a marca japonesa já começou a revelar algumas pistas sobre o modelo. Uma delas veio por um caminho inesperado: o serviço de carros por assinatura Kinto One Fleet.
Esse programa de assinatura é voltado para pessoas jurídicas, especialmente frotistas, mas serve como um bom termômetro de mercado.
A Toyota divulgou que o valor mensal da assinatura do Yaris Cross será de R$ 2.999, em um pacote de 36 meses e franquia de 1.000 km mensais. Esse número dá uma boa pista sobre quanto o SUV deve custar quando for lançado no varejo.
Como chegamos ao preço estimado?
A coluna cruzou os valores de assinatura e preços de venda de outros modelos da Toyota disponíveis no Kinto One Fleet, como Corolla, Corolla Cross, Hilux, SW4 e RAV4. Em todos os casos, o valor da assinatura mensal gira em torno de 2% a 2,7% do valor de venda do carro. Com base nisso, dá para fazer uma estimativa razoável:
- Se o Yaris Cross custa R$ 2.999 por mês no Kinto;
- E os demais modelos seguem a mesma lógica de proporção entre mensalidade e valor de venda;
- Então o preço estimado do Yaris Cross na versão de entrada deve ficar entre R$ 125 mil e R$ 130 mil.
Claro, esse ainda não é um valor oficial, pois a marca pode ter planejado um preço especial de assinatura para o lançamento, mas é um palpite bem fundamentado em uma fórmula que a Toyota vem repetindo.
O que sabemos sobre o Yaris Cross
O Yaris Cross chega com uma missão importante: substituir a linha Yaris hatch e sedã como modelo de entrada da marca no Brasil. O novo SUV estreia no segmento mais concorrido do país, o dos utilitários compactos, onde enfrentará rivais como Hyundai Creta, Fiat Fastback, VW Nivus, Honda HR-V e principalmente o Honda WR-V, que será lançado em breve. Considerando o sucesso dos outros modelos da Toyota em suas categorias, o SUV promete ser um forte candidato nessa briga.
Nas versões flex, o Yaris Cross virá equipado com o já conhecido motor 1.5 aspirado de até 110 cv, sempre acoplado ao câmbio automático CVT - conjunto herdado dos antigos Yaris. Uma das grandes apostas da Toyota, no entanto, está na versão híbrida.
Seguindo a fórmula dos irmãos maiores Corolla e Corolla Cross, o Yaris Cross Hybrid será um híbrido pleno (HEV), ou seja, que não é recarregado na tomada. O conjunto motriz será de um motor 1.5 de ciclo Atkinson trabalhando junto a um elétrico de 81 cv. A potência combinada deve girar em torno de 113 cv, segundo dados da versão vendida na Tailândia.
Na Ásia, onde já está sendo vendido, o Yaris Cross híbrido promete até 30 km/l, e mesmo que esse número sofra ajustes devido à adaptação ao etanol e às normas brasileiras, a expectativa é que ele figure entre os veículos mais econômicos do mercado nacional.
Tamanho é trunfo
Outro destaque é que o Yaris Cross será o primeiro Toyota nacional a usar a plataforma DNGA, derivada da Daihatsu. Essa arquitetura foi pensada para reduzir custos de produção sem comprometer a qualidade, algo crucial para manter o preço competitivo. Em termos de medidas, o SUV tem 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,61 m de altura e 2,62 m de entre-eixos - dimensões muito próximas às do Hyundai Creta, um dos mais espaçosos da categoria. Já o porta-malas promete surpreender, com até 471 litros de capacidade.
Por dentro, espera-se um pacote tecnológico completo, com painel de instrumentos digital de 7 polegadas, central multimídia de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de teto panorâmico nas versões híbridas. Para o pacote de assistências, espera-se frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo e alerta de saída de faixa já a partir das versões intermediárias.
