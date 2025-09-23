Por que mais da metade dos pneus à venda no Brasil deve ficar mais cara

A guerra entre a indústria nacional e as fábricas asiáticas vai além dos carros prontos. Agora, ela também gira em torno dos pneus. Assim como as montadoras instaladas no Brasil pedem proteção contra a avalanche de veículos chineses, os fabricantes de pneus pressionam o governo para subir os impostos sobre os produtos importados. E a decisão pode sair já nesta terça-feira (23/9), em uma reunião do Comitê-Executivo de Gestão da Camex (Gecex).

Se o pedido for aceito, a alíquota do imposto de importação para pneus de passeio pode saltar dos atuais 25% para 35%. Isso deve afetar diretamente mais da metade dos pneus vendidos no país, que hoje são importados. E, segundo os críticos ao aumento, terá reflexos tanto no bolso do consumidor quanto na segurança nas ruas.

O que está em jogo

O impasse começou em agosto do ano passado. A ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos) pediu à Camex que o imposto de importação, então em 16%, fosse elevado para 35%, por um prazo de 24 meses. A justificativa? Concorrência desleal com produtos asiáticos, principalmente da China, Vietnã, Índia e Malásia, que estariam chegando ao Brasil com preços abaixo do custo de produção.