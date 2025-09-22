Donos de carros elétricos em GO tentam burlar IPVA e são taxados em dobro

Como a fraude foi descoberta

A operação começou após o excesso de transferências de veículos híbridos e elétricos para o Distrito Federal chamar atenção do Fisco. Em visitas a residências em Brasília, os agentes confirmaram que muitos endereços apresentados no registro dos veículos não correspondiam aos locais reais.

Segundo o delegado Alexandre Alvim, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), responsável pela primeira fase da operação, "a inteligência do Fisco Estadual identificou inicialmente transferências possivelmente irregulares de veículos elétricos e híbridos para o Distrito Federal. Embora outros estados também ofereçam isenção fiscal para esses veículos, 99% dos casos identificados estão relacionados ao Distrito Federal".

A polícia investiga se, em alguns casos, concessionárias podem ter fornecido orientações que facilitaram a fraude. Isso porque alguns proprietários relataram que receberam indicação de funcionários para declarar endereços que não correspondiam à residência real, e em outros casos foram fornecidos comprovantes falsos no momento da compra. Em uma das apurações, dez pessoas usaram o mesmo endereço do DF em seus registros, mesmo sem ter qualquer relação entre si.

Penalidades

Os proprietários notificados devem pagar o IPVA referente aos anos em que o veículo esteve irregular, acrescido de multa de 100%, e transferir o registro para Goiás. Caso não regularizem voluntariamente, os processos podem ser encaminhados à Polícia Civil para abertura de inquérito. Os motoristas poderão responder por falsidade ideológica e sonegação fiscal, crimes com pena de até dois anos de detenção.