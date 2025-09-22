Donos de carros elétricos em GO tentam burlar IPVA e são taxados em dobro

A diferença nas regras de IPVA entre estados tem levado motoristas de Goiás a tentarem registrar seus carros elétricos e híbridos em Brasília, onde esses veículos são totalmente isentos do imposto. No estado goiano, a alíquota é de 3,75% sobre o valor do veículo, o que tornou comum a prática de registrar os carros fora de casa, mesmo sem residir na capital federal.
A tentativa de escapar do pagamento legal chamou a atenção do Fisco. A Secretaria de Estado da Economia, em parceria com a Polícia Civil, identificou 750 veículos irregulares, somando R$ 14 milhões em impostos e multas, dos quais R$ 4,4 milhões já foram recuperados.
Os proprietários terão de recolher o IPVA retroativo com multa de 100% e transferir o registro para Goiás. Quem não regularizar voluntariamente poderá responder por falsidade ideológica e sonegação fiscal.
Como a fraude foi descoberta
A operação começou após o excesso de transferências de veículos híbridos e elétricos para o Distrito Federal chamar atenção do Fisco. Em visitas a residências em Brasília, os agentes confirmaram que muitos endereços apresentados no registro dos veículos não correspondiam aos locais reais.
Segundo o delegado Alexandre Alvim, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), responsável pela primeira fase da operação, "a inteligência do Fisco Estadual identificou inicialmente transferências possivelmente irregulares de veículos elétricos e híbridos para o Distrito Federal. Embora outros estados também ofereçam isenção fiscal para esses veículos, 99% dos casos identificados estão relacionados ao Distrito Federal".
A polícia investiga se, em alguns casos, concessionárias podem ter fornecido orientações que facilitaram a fraude. Isso porque alguns proprietários relataram que receberam indicação de funcionários para declarar endereços que não correspondiam à residência real, e em outros casos foram fornecidos comprovantes falsos no momento da compra. Em uma das apurações, dez pessoas usaram o mesmo endereço do DF em seus registros, mesmo sem ter qualquer relação entre si.
Penalidades
Os proprietários notificados devem pagar o IPVA referente aos anos em que o veículo esteve irregular, acrescido de multa de 100%, e transferir o registro para Goiás. Caso não regularizem voluntariamente, os processos podem ser encaminhados à Polícia Civil para abertura de inquérito. Os motoristas poderão responder por falsidade ideológica e sonegação fiscal, crimes com pena de até dois anos de detenção.
A Secretaria da Economia informou que quem se apresentar espontaneamente à Gerência de IPVA poderá quitar os débitos sem a multa de 100%, encerrando o processo administrativamente.
Contexto nacional
Atualmente, 12 estados brasileiros oferecem algum tipo de benefício fiscal para veículos elétricos ou híbridos, que vão desde isenção total até redução do valor do IPVA. O Amapá e o Distrito Federal estão entre os mais vantajosos, com isenção completa, sem restrições de valor ou ano do veículo.
Outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Alagoas, Piauí e Amazonas, aplicam descontos ou reduzem alíquotas, mas com regras específicas - que podem variar conforme modelo, valor ou tempo de uso.
Registrar um veículo em outro estado não é ilegal por si só, desde que haja comprovante de domicílio válido. Mas, quando essa prática é adotada para obter isenção indevida, configura infração gravíssima prevista no artigo 242 do Código de Trânsito Brasileiro e pode gerar penalidades criminais.
O advogado Marco Fabricio Vieira, conselheiro do Cetran-SP, explica: "quando o registro do veículo em outro estado visa obter algum benefício fiscal indevido, como o pagamento de IPVA com menor alíquota ou até isenção desse imposto, a conduta pode caracterizar infração de trânsito e crime".
