Medo de abastecer? Como evitar fraudes do PCC ou outros golpes no posto

O medo de abastecer o carro e se dar mal virou rotina. Desde que veio à tona que postos de combustíveis eram usados pelo PCC para lavar dinheiro, vender gasolina adulterada e fraudar bombas, cresceu entre os motoristas o medo de ser enganado ao encher o tanque - seja na quantidade, na qualidade ou até na legalidade do estabelecimento.

A desconfiança não é exagero: mais de mil postos estão sob investigação, segundo a Receita Federal. Mas a realidade é que o número de estabelecimentos mal intencionados, certamente, é muito maior, já que fraudes como gasolina batizada e bomba adulterada são práticas comuns há anos, mesmo fora do crime organizado. E o consumidor raramente sabe como identificar um posto de risco.

Como reconhecer um posto suspeito?

O presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, explica que postos ligados a fraudes têm alguns comportamentos em comum: