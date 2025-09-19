Medo de abastecer? Como evitar fraudes do PCC ou outros golpes no posto

O medo de abastecer o carro e se dar mal virou rotina. Desde que veio à tona que postos de combustíveis eram usados pelo PCC para lavar dinheiro, vender gasolina adulterada e fraudar bombas, cresceu entre os motoristas o medo de ser enganado ao encher o tanque - seja na quantidade, na qualidade ou até na legalidade do estabelecimento.
A desconfiança não é exagero: mais de mil postos estão sob investigação, segundo a Receita Federal. Mas a realidade é que o número de estabelecimentos mal intencionados, certamente, é muito maior, já que fraudes como gasolina batizada e bomba adulterada são práticas comuns há anos, mesmo fora do crime organizado. E o consumidor raramente sabe como identificar um posto de risco.
Como reconhecer um posto suspeito?
O presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, explica que postos ligados a fraudes têm alguns comportamentos em comum:
Preços muito abaixo da média: "Diferença de 60, 80 centavos é um sinal claro. Não existe margem para isso", alerta.
Promoções com pagamento só em dinheiro: podem indicar desvio do sistema fiscal. E, de acordo com Kapaz, é muito comum que postos que sonegam impostos também cometam fraudes contra os consumidores.
Má vontade ao emitir nota fiscal: o documento é sua única garantia em caso de problema com o combustível.
Desconto para quem paga via app ou máquina de cartão pouco conhecidos: pode estar ligado a maquininhas de fintechs que fogem do controle da Receita.
Consumidor pode testar combustível
Está na lei: todo consumidor tem o direito de solicitar testes de qualidade do combustível diretamente no posto, de forma gratuita. Segundo o ICL, menos de 5% dos motoristas fazem isso, muitas vezes por falta de informação. Mas os testes são simples e podem evitar prejuízos sérios. Veja o que é possível exigir:
Teste de aspecto e cor: permite verificar se o combustível está turvo ou se há impurezas visíveis.
Teste de volume/vazão: confere se a quantidade de combustível que saiu da bomba corresponde ao que foi medido em um aferidor de 20 litros. A margem de erro permitida é de 100 ml para mais ou 60 ml para menos.
Teste da proveta: verifica se o teor de etanol anidro na gasolina está dentro da porcentagem estabelecida pela legislação. Feito com água e sal, exige repouso de 15 minutos para leitura.
Teste do termodensímetro: usado para verificar a qualidade do etanol, observando o teor alcoólico e a presença de impurezas. O combustível também precisa estar límpido, sem cor alaranjada ou azul.
Teste do densímetro: utilizado para gasolina e diesel, mede a densidade do combustível, conforme padrão da ANP. Feito com proveta, termômetro e aparelho de vidro calibrado.
Teste do densímetro para massa e teor alcoólico do álcool: semelhante ao teste para gasolina, verifica a massa específica e o teor alcoólico do etanol.
O que a operação descobriu?
A Operação Carbono Oculto, da Receita Federal com a Polícia Federal e o Gaeco, apontou que postos controlados pelo PCC movimentaram R$ 7,5 bilhões entre 2020 e 2024. Parte do dinheiro vinha de combustível adulterado com metanol, um produto químico tóxico, mais barato, usado normalmente em indústrias e proibido na gasolina em concentrações acima de 0,5%.
Segundo o laudo da ANP, postos ligados ao esquema vendiam combustível com até 90% de metanol. O que pode reduzir consideravelmente a vida útil do veículo, além de colocar em risco a saúde de quem tiver contato com o combustível.
Além disso, o grupo também fraudava as bombas, entregando menos combustível do que o mostrado no visor. "Você acha que colocou 40 litros, mas entraram 35. Só que pagou pelos 40", resume Kapaz. "É quase impossível o consumidor perceber isso."
Bomba do futuro
Uma das medidas que podem ajudar a reduzir esse tipo de fraude é a bomba de combustível criptografada. Ela já está sendo adotada por alguns postos e será obrigatória a partir de 2029, segundo o Inmetro.
A tecnologia dificulta a instalação de chips ou alterações eletrônicas que manipulam a quantidade abastecida. "É um passo importante. A bomba segura mostra que aquele posto está investindo para operar corretamente", afirma Kapaz.
O Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo lançou a campanha "Bomba Segura", que incentiva os postos a adotar o modelo e divulga os endereços dos que já fizeram a troca. A lista está disponível no site.
Lista dos postos citados na investigação
A operação identificou cerca de 1.000 postos com movimentações suspeitas, mas só foram nominalmente citados 19, além da rede Boxter, com cerca de 150 unidades em São Paulo. Veja abaixo os nomes e endereços dos postos citados:
São Paulo (SP)
Auto Posto Bixiga LTDA - Rua Manoel Dutra, 288
Auto Posto S3 Juntas LTDA - Rua das Juntas Provisórias, 1.180
Auto Posto S-10 LTDA - Avenida Nazaré, 1.542
Auto Posto Azul do Mar LTDA - Rua dos Trilhos, 1031
Guarulhos (SP)
Auto Posto Hawai LTDA - Rua Maria Godinho, 30
Arujá (SP)
Auto Posto Yucatan LTDA - Rua Duque de Caxias, 280
Guarujá (SP)
Auto Posto Maragogi LTDA - Av. Adhemar de Barros, 586
Campinas (SP)
Auto Posto Conceição LTDA - Rua Irmã Serafina, 811
Praia Grande (SP)
Auto Posto Boulevard XV São Paulo LTDA - Av. Diamantino Cruz Ferreira Mourão, 1.700
Sumaré (SP)
Auto Posto Texas LTDA - Av. da Amizade, 1.661
Piracicaba (SP)
Auto Posto Elite de Piracicaba LTDA - Av. Comendador Luciano Guidotti, 2.949
Goiânia (GO)
Auto Posto Parada 85 LTDA - Av. C-12, 460
Morrinhos (GO)
Auto Posto da Serra LTDA - Av. Cel. Fernando Barbosa, Lote 04 Quadra 3
Niquelândia (GO)
Posto Futura Niquelândia LTDA - Av. Brasil, 1.612
Jataí (GO)
Posto Futura JK LTDA - Rua Dom Pedro I, 145
Santo Antônio do Descoberto (GO)
Posto Santo Antônio do Descoberto LTDA - Rodovia BR-060, Km 34
Catalão (GO)
Auto Posto Dipoco LTDA - Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 833
Senador Canedo (GO)
Auto Posto Vini Show LTDA - Rua TBC 12, s/n
Redevoada Auto Posto LTDA - Av. Alexandre Pereira Lima, s/n
