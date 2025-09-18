Prefeito no RJ troca multas de trânsito por ajuda a pessoas com autismo

Uma lei recém-sancionada em Cabo Frio (RJ) permite que motoristas que tenham multas de trânsito ou estacionamento em aberto até dezembro de 2024 possam obter perdão integral da dívida - desde que doem 10% do valor da infração para instituições que atendem pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Batizado de "Multa do Bem Azul", o programa foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Dr. Serginho (PL), que defendeu a medida como uma forma criativa de estimular a solidariedade e fortalecer a assistência a famílias com filhos autistas, mesmo em um momento de "perda de receita" da prefeitura.

"Estamos anistiando 100% das multas de trânsito da cidade, exceto aquelas multas de bagunça, de quem fica empinando moto, fazendo grau. Essas não vou anistiar. Mas, para ganhar a anistia da sua multa de trânsito, tem que colaborar com uma grande causa de Cabo Frio. 10% do valor dessa multa, você tem que destinar para uma entidade que trate da causa da pessoa com transtorno do espectro autista", explicou o prefeito em um vídeo nas redes sociais.