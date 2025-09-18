Prefeito no RJ troca multas de trânsito por ajuda a pessoas com autismo

Uma lei recém-sancionada em Cabo Frio (RJ) permite que motoristas que tenham multas de trânsito ou estacionamento em aberto até dezembro de 2024 possam obter perdão integral da dívida - desde que doem 10% do valor da infração para instituições que atendem pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Batizado de "Multa do Bem Azul", o programa foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Dr. Serginho (PL), que defendeu a medida como uma forma criativa de estimular a solidariedade e fortalecer a assistência a famílias com filhos autistas, mesmo em um momento de "perda de receita" da prefeitura.
"Estamos anistiando 100% das multas de trânsito da cidade, exceto aquelas multas de bagunça, de quem fica empinando moto, fazendo grau. Essas não vou anistiar. Mas, para ganhar a anistia da sua multa de trânsito, tem que colaborar com uma grande causa de Cabo Frio. 10% do valor dessa multa, você tem que destinar para uma entidade que trate da causa da pessoa com transtorno do espectro autista", explicou o prefeito em um vídeo nas redes sociais.
A medida se aplica exclusivamente a multas municipais, como estacionamento irregular e infrações leves, médias ou graves aplicadas por agentes locais. Estão excluídas as penalidades consideradas gravíssimas, como embriaguez ao volante, rachas ou reincidência no mesmo tipo de infração nos últimos 12 meses.
A prefeitura vai lançar um edital para habilitar essas instituições, e o decreto regulamentador com as regras detalhadas será publicado nos próximos dias.
Pode isso?
Apesar do apelo social e da aprovação unânime do Legislativo municipal, o programa levanta questionamentos jurídicos. No vídeo de divulgação da nova Lei publicado pelo prefeito, moradores apontam uma questão básica: pela Constituição Federal (art. 22, XI), legislar sobre trânsito é competência privativa da União.
"Apenas a União pode legislar sobre normas gerais de trânsito. Os municípios só executam, não podem criar anistias", explica Marco Fabrício Vieira, advogado especialista em Direito de Trânsito e conselheiro do CETRAN-SP.
Existe outra questão: o CTB determina, no art. 320, que os recursos arrecadados com multas devem ser obrigatoriamente destinados a ações ligadas ao trânsito - como sinalização, engenharia de tráfego, educação e fiscalização. O texto não prevê doações a causas sociais como forma de quitação de multas. "A multa tem caráter educativo e punitivo. Usá-la para financiar projetos sociais, por mais nobres que sejam, descaracteriza sua função original", afirma Vieira.
A Lei pode ser vista como uma forma de "burlar" a obrigação de usar o valor das multas em ações ligadas ao trânsito. Nesse ponto, a prefeitura argumenta que não está arrecadando a multa, e sim oferecendo uma forma alternativa de remissão com contrapartida social voluntária, mas tudo pode ser questionado nos tribunais.
Marco Fabrício Vieira também alerta para um aspecto mais técnico da proposta: a disponibilidade de receita pública. Ao perdoar dívidas oriundas de multas de trânsito, o município estaria promovendo uma forma de renúncia de receita, o que exige, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14), a apresentação de estimativas de impacto financeiro e medidas de compensação. Como a lei aprovada não traz essas previsões, a iniciativa pode ser considerada irregular do ponto de vista fiscal, mesmo que por uma boa causa.
"O programa é juridicamente inválido e inconstitucional, sujeitando o gestor municipal à responsabilização por órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário", alerta o especialista.
Isenção no rotativo
Junto ao Multa do Bem Azul, a prefeitura também sancionou o projeto Vaga do Bem (Lei nº 256/2025), que cria uma nova política de isenção do estacionamento rotativo para veículos com placa de Cabo Frio.
A proposta prevê que os motoristas que doarem R$ 30 por ano terão isenção total da tarifa de zona azul durante 12 meses. O valor arrecadado será dividido igualmente entre projetos voltados ao atendimento de pessoas com autismo e fundos municipais que apoiam mulheres em situação de vulnerabilidade e idosos.
Assim como no outro programa, a isenção é concedida mediante doação voluntária e poderá ser renovada anualmente. A adesão ao benefício será regulamentada por decreto e, segundo a prefeitura, haverá edital público para credenciamento das instituições beneficiadas.
