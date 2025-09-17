Por que gasolina vai ficar mais cara mesmo com a queda no preço do petróleo

De acordo com o documento, "no caso da gasolina, em janeiro de 2025, a margem bruta de distribuição e revenda representava 15,5% do valor total do combustível, o que correspondia a R$ 0,96 no total de R$ 6,20. Em agosto, essa participação subiu para 20,9%, correspondendo a R$ 1,29 no total de R$ 6,17, enquanto o custo médio da gasolina comum nas refinarias saiu de uma participação de 37,1% (R$ 2,30) para 29,17% (R$ 1,80)." Ou seja, a redução que poderia ser repassada para o consumidor está ficando com as distribuidoras e postos. A partir de 2026, parte dela vai ficar com os estados também.

Por que os estados precisam tanto arrecadar?

Muitos estados brasileiros estão à beira do colapso fiscal. Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo apresentam altos níveis de endividamento.

O Rio de Janeiro, por exemplo, está bem próximo do limite legal de 200% da Receita Corrente Líquida: registra índice de 199%, segundo o mais recente Painel de Endividamento dos Entes Subnacionais, com dados do Tesouro Nacional.

"O que está por trás desse aumento de ICMS é a necessidade dos estados mostrarem capacidade de arrecadação para manterem acesso a novas linhas de crédito. Em outras palavras, eles aumentam o imposto para pagar dívidas passadas, muitas delas feitas com aval da União. É uma bola de neve que empurra o custo para o consumidor final", critica o economista.

Lucena ainda aponta que o ICMS dos combustíveis tem uma função estratégica na arrecadação estadual: é fácil de cobrar, difícil de escapar e extremamente regressivo, ou seja, pesa mais no bolso de quem ganha menos. "Gasolina, diesel, gás... ninguém escapa. Todo mundo consome. É a forma mais eficaz de arrecadar sem enfrentar resistência política."