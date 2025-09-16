'Tesla brasileira' rebate críticas e prevê test-drive no Salão do Automóvel

A promessa da Lecar é ousada: entre 22 e 30 de novembro, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, algumas pessoas poderão dirigir um carro nacional com tração 100% elétrica, movido a energia gerada por etanol. Trata-se do Lecar 459, modelo híbrido-flex que, junto com a picape Campo e o SUV Tático, forma a linha de estreia da montadora brasileira.
Fundada pelo capixaba Flávio Figueiredo Assis, a Lecar vive um período de testes na opinião pública. De um lado, atrai atenção por buscar reindustrializar o setor automotivo nacional. De outro, enfrenta olhares desconfiados, especialmente diante de promessas ambiciosas, ou, como o próprio Flávio já admitiu à coluna, "megalomaníacas".
"Estamos a todo vapor com os protótipos funcionais para o Salão do Automóvel", afirmou o empresário.
Sai do papel?
Desde que surgiu, a Lecar já anunciou fábrica própria, fila de interessados, parceria com fornecedores de peso e mais de 300 candidatos a concessionários. Mas ainda não produziu ou iniciou a fabricação de nenhum carro.
A previsão atual é de iniciar a produção em agosto de 2026, na futura planta de Sooretama (ES), que ainda não teve as obras iniciadas. O investimento total prometido é de R$ 870 milhões, sendo R$ 90 milhões já aplicados. A título de comparação, a BYD estimou o investimento de R$ 3 bilhões para a implantação da sua fábrica em Camaçari (BA), e acabou expandindo para R$ 5,5 bilhões.
Para reduzir custos, Flávio aposta em terceirização da estamparia e uso da infraestrutura já existente no país. "Não vamos reinventar tudo do zero. Há fornecedores brasileiros prontos para entrar no jogo", disse ele à reportagem.
E os fornecedores?
Durante entrevistas, Flávio costuma citar o apoio informal de empresas como Renault, Toyota e GM. Segundo ele, essas montadoras abriram portas para visitas, testes e compartilhamento de conhecimento técnico. Mas nem todos veem esse apoio com os mesmos olhos.
Na última semana, o site AutoPapo publicou uma reportagem questionando a veracidade das parcerias listadas no site da Lecar. Segundo a apuração, a maioria das empresas citadas nega ter contrato formal com a montadora.
UOL Carros também procurou as empresas. Apenas a WEG, fornecedora do gerador elétrico, e a Horse Motors, responsável pelo motor flex 1.0 turbo que atua como gerador, confirmaram vínculo com a Lecar. Outras, incluindo Pirelli, Randon, Apolo (Marcopolo), negaram contratos formais, embora algumas tenham confirmado conversas preliminares ou fornecimento de amostras. A Anfavea confirma a participação da Lecar no Salão do Automóvel.
"Foi trabalho extra, mas seguimos"
Procurado sobre a polêmica, Flávio respondeu com bom humor. "Temos trabalho extra: fazer contratos com todos [os fornecedores]. Nessa fase temos NDA (acordo de confidencialidade) e vamos desenvolvendo juntos. Não temos contrato de fornecimento porque não estamos produzindo ainda. Mas o pessoal vai pegando as brechas, e a gente vai ajustando. Consultoria gratuita", brincou.
Para ele, o foco está em apresentar, no Salão do Automóvel, protótipos funcionais de verdade, não mais mockups ou conceitos em 3D, como vinha acontecendo. "Queremos que o brasileiro veja, toque, sinta o carro nacional. Já estamos quase lá."
Reconhecimento oficial do governo?
Apesar da saia-justa, a Lecar conquistou um reconhecimento importante. Em dezembro de 2024, a empresa foi habilitada pelo Governo Federal no programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação), que incentiva a transição da indústria automotiva brasileira para veículos sustentáveis.
A habilitação, publicada no Diário Oficial da União (Portaria MDIC-SDIC nº 424), dá direito a créditos fiscais e coloca a Lecar sob avaliação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que acompanhará o cumprimento das metas.
"É uma grande conquista. Além dos créditos fiscais, o projeto passou pelo crivo do MDIC", celebrou Flávio.
O futuro vai dizer
A Lecar promete muito. Uma fábrica no Espírito Santo. Uma segunda planta, talvez, em Jacareí (SP), na antiga sede da Caoa Chery. Três modelos com preço unificado (R$ 159.300), dezenas de concessionárias e um sistema de vendas antecipadas inspirado no mercado imobiliário.
Mas o momento decisivo está próximo: o Salão do Automóvel de São Paulo. Lá, a Lecar terá sua primeira chance real de mostrar, fora dos anúncios e das redes sociais, que seus carros não são só uma ideia ousada, mas sim uma nova tentativa de resgatar o sonho do carro nacional.
Fica a pergunta: o país está prestes a ganhar sua "Tesla brasileira" e conquistar o sucesso que a Gurgel não conseguiu, ou apenas mais um capítulo no histórico de tentativas que não deram certo na indústria local?
A resposta, em breve, estará nas ruas - ou nos estandes do Anhembi.
