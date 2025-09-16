Assine UOL
Paula Gama

Paula Gama

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

'Tesla brasileira' rebate críticas e prevê test-drive no Salão do Automóvel

Paula Gama
Colunista do UOL
Flávio Figueiredo Assis com o Lecar Campo
Flávio Figueiredo Assis com o Lecar Campo Imagem: Divulgação

A promessa da Lecar é ousada: entre 22 e 30 de novembro, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, algumas pessoas poderão dirigir um carro nacional com tração 100% elétrica, movido a energia gerada por etanol. Trata-se do Lecar 459, modelo híbrido-flex que, junto com a picape Campo e o SUV Tático, forma a linha de estreia da montadora brasileira.

Fundada pelo capixaba Flávio Figueiredo Assis, a Lecar vive um período de testes na opinião pública. De um lado, atrai atenção por buscar reindustrializar o setor automotivo nacional. De outro, enfrenta olhares desconfiados, especialmente diante de promessas ambiciosas, ou, como o próprio Flávio já admitiu à coluna, "megalomaníacas".

"Estamos a todo vapor com os protótipos funcionais para o Salão do Automóvel", afirmou o empresário.

Flávio Figueiredo Assis com o Lecar 459
Flávio Figueiredo Assis com o Lecar 459 Imagem: Divulgação

Sai do papel?

Desde que surgiu, a Lecar já anunciou fábrica própria, fila de interessados, parceria com fornecedores de peso e mais de 300 candidatos a concessionários. Mas ainda não produziu ou iniciou a fabricação de nenhum carro.

A previsão atual é de iniciar a produção em agosto de 2026, na futura planta de Sooretama (ES), que ainda não teve as obras iniciadas. O investimento total prometido é de R$ 870 milhões, sendo R$ 90 milhões já aplicados. A título de comparação, a BYD estimou o investimento de R$ 3 bilhões para a implantação da sua fábrica em Camaçari (BA), e acabou expandindo para R$ 5,5 bilhões.

Para reduzir custos, Flávio aposta em terceirização da estamparia e uso da infraestrutura já existente no país. "Não vamos reinventar tudo do zero. Há fornecedores brasileiros prontos para entrar no jogo", disse ele à reportagem.

E os fornecedores?

Durante entrevistas, Flávio costuma citar o apoio informal de empresas como Renault, Toyota e GM. Segundo ele, essas montadoras abriram portas para visitas, testes e compartilhamento de conhecimento técnico. Mas nem todos veem esse apoio com os mesmos olhos.

Continua após a publicidade

Na última semana, o site AutoPapo publicou uma reportagem questionando a veracidade das parcerias listadas no site da Lecar. Segundo a apuração, a maioria das empresas citadas nega ter contrato formal com a montadora.

Apesar de ainda não ter carro pronto, a primeira concessionária Lecar foi inaugurada em São Caetano do Sul (SP)
Apesar de ainda não ter carro pronto, a primeira concessionária Lecar foi inaugurada em São Caetano do Sul (SP) Imagem: Divulgação

UOL Carros também procurou as empresas. Apenas a WEG, fornecedora do gerador elétrico, e a Horse Motors, responsável pelo motor flex 1.0 turbo que atua como gerador, confirmaram vínculo com a Lecar. Outras, incluindo Pirelli, Randon, Apolo (Marcopolo), negaram contratos formais, embora algumas tenham confirmado conversas preliminares ou fornecimento de amostras. A Anfavea confirma a participação da Lecar no Salão do Automóvel.

"Foi trabalho extra, mas seguimos"

Procurado sobre a polêmica, Flávio respondeu com bom humor. "Temos trabalho extra: fazer contratos com todos [os fornecedores]. Nessa fase temos NDA (acordo de confidencialidade) e vamos desenvolvendo juntos. Não temos contrato de fornecimento porque não estamos produzindo ainda. Mas o pessoal vai pegando as brechas, e a gente vai ajustando. Consultoria gratuita", brincou.

Para ele, o foco está em apresentar, no Salão do Automóvel, protótipos funcionais de verdade, não mais mockups ou conceitos em 3D, como vinha acontecendo. "Queremos que o brasileiro veja, toque, sinta o carro nacional. Já estamos quase lá."

Continua após a publicidade

Reconhecimento oficial do governo?

Apesar da saia-justa, a Lecar conquistou um reconhecimento importante. Em dezembro de 2024, a empresa foi habilitada pelo Governo Federal no programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação), que incentiva a transição da indústria automotiva brasileira para veículos sustentáveis.

A habilitação, publicada no Diário Oficial da União (Portaria MDIC-SDIC nº 424), dá direito a créditos fiscais e coloca a Lecar sob avaliação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que acompanhará o cumprimento das metas.

"É uma grande conquista. Além dos créditos fiscais, o projeto passou pelo crivo do MDIC", celebrou Flávio.

O futuro vai dizer

A Lecar promete muito. Uma fábrica no Espírito Santo. Uma segunda planta, talvez, em Jacareí (SP), na antiga sede da Caoa Chery. Três modelos com preço unificado (R$ 159.300), dezenas de concessionárias e um sistema de vendas antecipadas inspirado no mercado imobiliário.

Continua após a publicidade

Mas o momento decisivo está próximo: o Salão do Automóvel de São Paulo. Lá, a Lecar terá sua primeira chance real de mostrar, fora dos anúncios e das redes sociais, que seus carros não são só uma ideia ousada, mas sim uma nova tentativa de resgatar o sonho do carro nacional.

Fica a pergunta: o país está prestes a ganhar sua "Tesla brasileira" e conquistar o sucesso que a Gurgel não conseguiu, ou apenas mais um capítulo no histórico de tentativas que não deram certo na indústria local?

A resposta, em breve, estará nas ruas - ou nos estandes do Anhembi.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.