'Tesla brasileira' rebate críticas e prevê test-drive no Salão do Automóvel

A promessa da Lecar é ousada: entre 22 e 30 de novembro, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, algumas pessoas poderão dirigir um carro nacional com tração 100% elétrica, movido a energia gerada por etanol. Trata-se do Lecar 459, modelo híbrido-flex que, junto com a picape Campo e o SUV Tático, forma a linha de estreia da montadora brasileira.

Fundada pelo capixaba Flávio Figueiredo Assis, a Lecar vive um período de testes na opinião pública. De um lado, atrai atenção por buscar reindustrializar o setor automotivo nacional. De outro, enfrenta olhares desconfiados, especialmente diante de promessas ambiciosas, ou, como o próprio Flávio já admitiu à coluna, "megalomaníacas".

"Estamos a todo vapor com os protótipos funcionais para o Salão do Automóvel", afirmou o empresário.