Paula Gama

Paula Gama

ReportagemCarros

Alemão da Caravan: quem é youtuber que teve carro famoso apreendido em SP

Paula Gama
Colunista do UOL
Imagem: Reprodução

Famoso entre preparadores de carros e entusiastas de corridas de arrancada, o influenciador Rodrigo Barra, conhecido como Alemão da Caravan, teve parte de seus veículos apreendida pela Polícia Civil de São Paulo na última quinta-feira (11).

Ele foi um dos alvos da segunda fase da Operação Novo México, que tem como alvo praticantes de rachas em vias públicas e proprietários de veículos "mexidos", fora das especificações originais e que não poderiam estar rodando fora de autódromos.

Entre os carros recolhidos estão a famosa Chevrolet Caravan que deu origem ao apelido do youtuber, além de um Chevette, um Omega e uma Chevy 500 Camping.

Todos os veículos recolhidos foram modificados para entregarem desempenho acima do padrão de fábrica para as aceleradas ilegais que Barra costuma fazer e postar em redes sociais como o YouTube, onde tem mais de 200 mil seguidores.

'Eu sou o errado da história'

Barra observa carros sendo apreendidos pela Polícia Civil; ele admite prática de rachas em vias públicas
Barra observa carros sendo apreendidos pela Polícia Civil; ele admite prática de rachas em vias públicas Imagem: Reprodução

Em vídeo publicado nas redes sociais, o próprio Alemão reconhece o envolvimento nas corridas e admite o risco de não reaver parte de sua frota.

"Os carros que apareceram em vídeos [de racha] não vai ter jeito, vão ficar prendidos. Provavelmente eu não vou ter mais. Os Ômegas do sorteio, tudo certo, estão legalizados, vou levar embora. (...) A polícia tem os vídeos, os carros foram usados, dificilmente a gente vai tirar. E eu não acho errado. Eu sou o errado da história, não eles que estão trabalhando."

O influenciador Alemão da Caravan foi alvo de uma operação contra rachas
O influenciador Alemão da Caravan foi alvo de uma operação contra rachas Imagem: Reprodução
O influenciador também disse que pretende migrar para eventos em pistas fechadas, prometendo aos seguidores que não vai mais acelerar em vias públicas.

"Os tortos têm que aprender a acelerar onde podem acelerar e não mais em um lugar ilegal", afirmou.

Quem é Alemão da Caravan

Alemão da Caravan publicou vídeos de um acidente em plataforma exclusiva para assinantes
Alemão da Caravan publicou vídeos de um acidente em plataforma exclusiva para assinantes Imagem: Reprodução

Rodrigo Barra ficou conhecido nas redes por ostentar carros antigos preparados em disputas, muitas vezes ilegais.

Atualmente, não possui perfil ativo no Instagram, mas já chegou a ostentar centenas de milhares de seguidores na rede social. Ele segue presente no Youtube, onde publica vídeos quase diários para uma audiência de mais de 200 mil pessoas. O influenciador também possui uma espécie de "clube privativo", no qual publica conteúdos apenas para pagantes, além de ser figurinha conhecida em diversos perfis do gênero.

Em 2022, ele ganhou repercussão nacional ao bater um Chevrolet Opala em alta velocidade contra um Volkswagen Tiguan onde estavam crianças de três anos, em meio a um racha. Ninguém se feriu, mas o episódio lhe rendeu fama, e críticas, por ter divulgado as imagens do acidente a assinantes pagantes de sua conta.

Além de influenciador digital, Barra tem uma empresa de guinchos, mas sua Caravan 1978 segue como símbolo da sua trajetória.

O carro já recebeu diferentes configurações mecânicas e, segundo ele próprio, consumiu mais de R$ 1 milhão em preparações ao longo de mais de duas décadas. Esse é um dos veículos que Alemão não deve conseguir reaver.

O influenciador também é conhecido por utilizar seu engajamento nas redes sociais para realizar rifas de carros sem autorização de órgãos governamentais.

O que é a Operação Novo México

O influenciador Alemão da Caravan foi alvo de uma operação contra rachas
O influenciador Alemão da Caravan foi alvo de uma operação contra rachas Imagem: Reprodução
A primeira fase da operação, em 2024, já havia resultado na apreensão de 13 carros usados em corridas ilegais, além da identificação de 18 participantes, com idades entre 20 e 35 anos.

A investigação começou a partir de denúncias sobre manobras perigosas e levou os policiais a se infiltrarem em grupos de redes sociais usados para marcar os encontros. Em 2023, o UOL Carros já havia denunciado o modus operandi dos "rachadores" em uma reportagem especial.

O nome da operação faz referência à Rua Novo México, em Guarulhos, tradicional ponto de rachas nas noites de quinta-feira.

Na segunda fase, deflagrada ontem, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do estado, envolvendo mais de 20 equipes policiais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, "ao todo, foram apreendidos quinze veículos, três celulares e um notebook. As diligências ocorreram em Guarulhos, São Paulo, Mauá, Mairiporã e Vinhedo."

O que diz a lei sobre racha

Alemão da Caravan fazendo o chamado "borrachão" na Avenida Europa
Alemão da Caravan fazendo o chamado "borrachão" na Avenida Europa Imagem: Reprodução / YouTube Donut Media
Participar de corridas em via pública é considerado crime pelo artigo 308 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

A pena prevista é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a habilitação.

A infração também é classificada como gravíssima, com multa multiplicada por dez, mais sete pontos na carteira e apreensão do veículo. Em casos de lesão grave ou morte, as penas podem ser ampliadas.

