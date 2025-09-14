Alemão da Caravan: quem é youtuber que teve carro famoso apreendido em SP

Famoso entre preparadores de carros e entusiastas de corridas de arrancada, o influenciador Rodrigo Barra, conhecido como Alemão da Caravan, teve parte de seus veículos apreendida pela Polícia Civil de São Paulo na última quinta-feira (11).

Ele foi um dos alvos da segunda fase da Operação Novo México, que tem como alvo praticantes de rachas em vias públicas e proprietários de veículos "mexidos", fora das especificações originais e que não poderiam estar rodando fora de autódromos.

Entre os carros recolhidos estão a famosa Chevrolet Caravan que deu origem ao apelido do youtuber, além de um Chevette, um Omega e uma Chevy 500 Camping.