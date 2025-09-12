Alemão da Caravan: operação contra rachas apreende carro famoso de youtuber

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou ontem a segunda fase da Operação Novo México, que tem como alvo os rachas em vias públicas e veículos adulterados.

Entre os investigados está o influenciador Rodrigo Barra, mais conhecido como Alemão da Caravan, que teve parte de sua frota apreendida na ação.

Entre os carros recolhidos estão a famosa Chevrolet Caravan que dá origem ao apelido do influenciador, um Chevette de seu filho, um Omega e uma Chevy 500 Camping.