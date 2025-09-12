Fusca Pé de Boi nasceu como carro mais simples da VW, mas hoje vale fortuna

Um carro lançado para ser o mais barato no Brasil, com direito a lataria sem acabamento, painel liso e ausência de retrovisores e marcador de combustível hoje poder valer mais do que um veículo "completão" zero-quilômetro.
O Fusca Pé de Boi, versão espartana lançada pela Volkswagen em 1965, virou um ícone da simplicidade e, ironicamente, da exclusividade, com unidades que beiram os R$ 200 mil.
Era o Fusca de entrada, cerca de 20% a 25% mais em conta do que a versão topo de linha, que já trazia frisos cromados, marcador de combustível, retrovisor, seta "bananinha" e outros itens.
Criado para aproveitar linhas de crédito do governo e ampliar o acesso ao carro 0 km, o Pé de Boi nasceu sem nenhuma intenção de ser cobiçado.
Mas o tempo transformou esse patinho feio em um objeto de desejo para colecionadores.
Exemplar que pertencia a um colecionador está à venda e chamou atenção nas redes sociais pelo estado de conservação.
O que é, afinal, o Fusca Pé de Boi?
O nome já entrega a proposta: um carro bruto, sem firula, feito para andar muito e custar pouco. O modelo foi vendido pela Volkswagen entre 1965 e 1966, e chegou às concessionárias como um veículo absolutamente desprovido de acessórios, mantendo apenas o que era exigido pela legislação. Ele continuou a ser produzido, sob encomenda, para grandes frotistas até 1970.
O que o Pé de Boi não tem:
Frisos e cromados (para-choques são pintados de branco)
Marcador de combustível ( uma vareta no tanque funciona como medidor)
Seta e retrovisores externos
Luz interna, cinzeiro e tampa do porta-luvas
Forração no teto, nas portas e no porta-malas
Encosto de banco ajustável
Ventilador e outros acabamentos internos
Símbolo da Volkswagen no capô
Era vendido em apenas duas cores: azul pastel e cinza claro.
O motor era o Volkswagen com 1.200 cm³, que gera cerca de 36 cv de potência. Tudo ali era pensado para reduzir o custo, e funcionou.
Empresas e frotistas foram os principais compradores, já que o carro era ideal para uso em canteiros de obras, chácaras e serviços gerais.
Da obra à coleção
Justamente por ter sido tão básico, poucos sobreviveram ao tempo. A maioria foi sucateada, ou "melhorada" ao longo dos anos com peças de versões mais completas - perdendo o valor histórico. Por isso, encontrar um exemplar ainda fiel ao original é tarefa rara.
Segundo o especialista Silvio Luiz, da Old Is Cool Motors, o Pé de Boi "não era um carro que despertava orgulho. Era um carro que ninguém queria, que, em geral, ficou velho, não antigo. Muitos foram modificados ou usados até o fim da vida útil".
Hoje, a raridade o transformou em objeto de culto.
"É o tipo de carro que gira entre colecionadores. Quando aparece um original, pode ultrapassar facilmente os R$ 200 mil em negociações privadas", diz Silvio.
Nas redes sociais, o que chamou atenção foi um Pé de Boi oferecido pela loja GG World Premium Classic Cars, especializada em veículos históricos. O modelo, fabricado em 1965, impressiona pelo nível de preservação e pelos detalhes fiéis ao original.
"Fiquei dois anos procurando um desse nível", conta Alex Fabiano, conhecido como GG, responsável pela loja.
"A maioria já foi modificada com marcador de combustível, volante moderno ou pintura fora do padrão. Esse aqui foi restaurado com base em documentação original e traz tudo como era."
A explicação está no contraste. O Fusca Pé de Boi nasceu tão simples, que quase não deixou herdeiros. A unidade que hoje atrai holofotes e cifras robustas representa uma exceção histórica. "Ele era o carro que ninguém queria. Mas justamente por isso, poucos sobreviveram. E os que sobraram viraram troféu de colecionador", resume Silvio Luiz.
O Fusca Pé de Boi é um lembrete de como o tempo muda a percepção de valor. O que era "carro de obra", "frota de fazenda" ou "última opção" virou história sobre rodas.
