Fusca Pé de Boi nasceu como carro mais simples da VW, mas hoje vale fortuna

Um carro lançado para ser o mais barato no Brasil, com direito a lataria sem acabamento, painel liso e ausência de retrovisores e marcador de combustível hoje poder valer mais do que um veículo "completão" zero-quilômetro.

O Fusca Pé de Boi, versão espartana lançada pela Volkswagen em 1965, virou um ícone da simplicidade e, ironicamente, da exclusividade, com unidades que beiram os R$ 200 mil.

Era o Fusca de entrada, cerca de 20% a 25% mais em conta do que a versão topo de linha, que já trazia frisos cromados, marcador de combustível, retrovisor, seta "bananinha" e outros itens.