Postos do PCC e sonegação: como nova lei fecha cerco a empresas criminosas

A revelação de que o PCC lavava dinheiro e aplicava golpes nos consumidores por meio de postos de combustíveis reacendeu a guerra contra um problema antigo, mas ainda sem solução definitiva: o uso de empresas formalmente legais para operar esquemas bilionários de sonegação, adulteração e fraude tributária - a chamada lavagem de dinheiro.
Batizada de Carbono Oculto, a operação da Polícia Federal revelou que a facção criminosa movimentou mais de R$ 7,5 bilhões em um esquema que envolvia a compra de postos para vender combustível adulterado, esconder movimentações financeiras e alimentar atividades do crime organizado.
O Congresso finalmente reagiu. O Senado aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar 125/2022, que cria regras mais rígidas para empresas que usam a inadimplência fiscal como modelo de negócio.
A nova legislação tem como alvo os chamados "devedores contumazes", perfil comum entre empresas ligadas a fraudes no setor de combustíveis.
O texto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, mas a expectativa, segundo fontes ouvidas no Senado, é de que o avanço da pauta seja rápido.
Criminosos fingem ser empresários
Na prática, o devedor contumaz é um sonegador disfarçado de empresário regular. É aquele que mantém as aparências de legalidade, CNPJ ativo, fachada aberta, funcionários contratados, mas que deixa de pagar impostos de forma sistemática, acumulando dívidas impagáveis enquanto lucra com práticas ilegais.
Essas empresas operam por alguns anos, recorrem à Justiça quando são cobradas, e, ao final, fecham as portas e reabrem com outro nome, outro CNPJ - e o mesmo esquema. Segundo o ICL (Instituto Combustível Legal), esse ciclo causa prejuízos de mais de R$ 30 bilhões por ano só no setor de combustíveis, impactando toda a cadeia, dos concorrentes honestos ao consumidor final.
O presidente do ICL, Emerson Kapaz, celebrou a aprovação da nova lei.
"Essa legislação é um passo fundamental. O devedor contumaz não opera na regularidade: quando você fecha uma porta para um tipo de fraude, ele abre duas. Ele não pensa em se adequar; ele busca novas formas de fraudar. Às vezes, usa as três: sonegação de impostos, combustível adulterado e o golpe da 'bomba baixa'", afirma.
O que muda com a nova lei
Aprovado em dois turnos, o projeto de lei define com mais clareza quem é o devedor contumaz e impõe uma série de restrições a essas empresas. As mudanças previstas no texto incluem:
Perda de benefícios fiscais
Proibição de participar de licitações públicas
Impedimento para firmar contratos com o poder público
Risco de ser declarada inapta no cadastro de contribuintes (CNPJ suspenso)
Fiscalização mais rigorosa e contínua (quase uma "perseguição" [do bem] a esses criminosos)
O texto também acelera o julgamento de processos tributários e acaba com a possibilidade de extinguir punições apenas com o pagamento da dívida. Ou seja, o crime fiscal continua a ser punido mesmo se o valor for quitado posteriormente.
A lei prevê, ainda, que a empresa seja considerada contumaz quando tiver dívidas superiores a R$ 15 milhões e que ultrapassem o valor do seu patrimônio conhecido, ou quando mantiver dívidas injustificadas por vários períodos consecutivos.
O empurrão que faltava
Embora estivesse há anos parado no Congresso, o projeto ganhou força política após os desdobramentos da Operação Carbono Oculto, que expôs a atuação do PCC em redes de postos de combustíveis.
As investigações mostraram como empresas de fachada, laranjas e distribuidoras fictícias foram usadas para sonegar tributos e lavar dinheiro do tráfico. Segundo o relator do projeto, senador Efraim Filho (União-PB), foi esse contexto que reacendeu a urgência da proposta.
"Essa alteração legislativa é coerente com o imperativo de retomar o controle de um setor estratégico, que está sob ataque de grupos criminosos estruturados, como o PCC. Ao dificultar o acesso de agentes fraudulentos ao mercado formal, a proposição representa um avanço importante na retomada da legalidade, da concorrência leal e da proteção do interesse público", afirmou no plenário.
Ganhos ao consumidor
O impacto do devedor contumaz vai além da questão tributária.
Ao usar a fraude como modelo de negócio, essas empresas acabam recorrendo a outras práticas ilegais para aumentar margens de lucro, como a adulteração de combustíveis, venda de gasolina com excesso de etanol ou até com metanol, substância altamente tóxica.
"Quando a sonegação começa a ser cercada, esses grupos migram para a adulteração e para a fraude nas bombas. Eles não operam na legalidade", explica Kapaz. No jargão popular, são empresas casca de ovo: por fora, parecem confiáveis, mas por dentro estão vazias, feitas para sumir depois que lucraram o que podiam.
O reflexo disso chega diretamente ao consumidor: gasolina de qualidade duvidosa, motores danificados e preço artificialmente baixo que destrói a concorrência honesta.
Cerco mais apertado
Além das medidas contra os sonegadores, o projeto também reforça o papel da ANP (Agência Nacional do Petróleo), permitindo que ela exija comprovação da origem do capital social das empresas, evitando que laranjas assumam o controle de distribuidoras ou postos.
A nova lei também atinge outros setores, como bebidas, cigarros e medicamentos, nos quais a figura do devedor contumaz é recorrente. Mas a pressão maior, ao menos por agora, está sobre o setor de combustíveis, justamente por ter sido palco da operação que deu novo fôlego à tramitação do projeto no Congresso.
Para o ICL, o passo seguinte será implementar um sistema de rastreio mais rigoroso e fortalecer a fiscalização. Medidas como a bomba criptografada, que protege o consumidor de fraudes na quantidade de combustível e será obrigatória a partir de 2029, também fazem parte dessa nova fase.
"Combater o devedor contumaz é essencial, mas precisamos fechar todas as brechas. Do momento em que o combustível sai da refinaria até a bomba que entrega no carro do consumidor", resume Kapaz.
