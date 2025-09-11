Postos do PCC e sonegação: como nova lei fecha cerco a empresas criminosas

A revelação de que o PCC lavava dinheiro e aplicava golpes nos consumidores por meio de postos de combustíveis reacendeu a guerra contra um problema antigo, mas ainda sem solução definitiva: o uso de empresas formalmente legais para operar esquemas bilionários de sonegação, adulteração e fraude tributária - a chamada lavagem de dinheiro.

Batizada de Carbono Oculto, a operação da Polícia Federal revelou que a facção criminosa movimentou mais de R$ 7,5 bilhões em um esquema que envolvia a compra de postos para vender combustível adulterado, esconder movimentações financeiras e alimentar atividades do crime organizado.

O Congresso finalmente reagiu. O Senado aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar 125/2022, que cria regras mais rígidas para empresas que usam a inadimplência fiscal como modelo de negócio.