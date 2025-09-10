Deportação de imigrantes nos EUA afeta investimento bilionário da Hyundai

A recente prisão pela imigração estadunidenses de 475 trabalhadores que atuavam construção de uma fábrica de baterias da Hyundai, em parceria com a LG, na Geórgia (EUA), pode mudar o cenário da marca sul-coreana nos próximos anos.
Com disposição para fazer frente às chinesas quanto à eletrificação veicular, a montadora anunciou investimento de U$ 26 bilhões (cerca de R$ 141 bilhões na conversão direta) nos Estados Unidos nos próximos quatro anos, dos quais U$ 4,3 bilhões estão previstos para a construção da mega fábrica afetada pela blitz - cujo andamento está interrompido, sem previsão de retomada.
Sobre as prisões, a montadora explica que todos os funcionários foram contratados por empresas terceirizadas, mas enfatiza que "a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores é prioridade" e que está revisando processos internos. Em acordo com o governo sul-coreano, os trabalhadores serão deportados em vôo fretado nos próximos dias.
O que inflama ainda mais a disputa de poder é que especialistas em imigração alertam que muitas das detenções ocorreram devido a interpretações mais restritivas do uso de vistos de negócios (B-1) ou de programas de isenção de visto. Para o setor automotivo, o episódio sinaliza um ambiente regulatório cada vez mais imprevisível.
As baterias da unidade em construção devem ser destinadas a abastecer não só a produção de veículos elétricos da Hyundai nos Estados Unidos, incluindo modelos da linha Ioniq, mas também produtos da Kia e da Genesis, divisão de luxo da Hyundai.
Anunciada em 2023, a fábrica na Geórgia deverá ter capacidade para produzir células e módulos de bateria suficientes para 300 mil veículos por ano. A LG, parceira da Hyundai nessa joint venture, afirma que "ainda não há decisão sobre quando a construção da fábrica será retomada".
Indústria internacional em pânico
O caso se tornou o estopim de uma tensão que vinha crescendo desde janeiro de 2025, quando o segundo mandato de Donald Trump começou, pois duas bandeiras de sua campanha se chocam: a busca por investimentos locais em industrialização e tolerância zero quanto à imigração ilegal. Por conta disso, executivos têm adiado viagens de negócios, buscado aconselhamento jurídico e questionado se seus funcionários estrangeiros estão expostos a ações semelhantes.
Grandes empresas sul-coreanas, como a Samsung, têm enfrentado problemas semelhantes há meses. Funcionários que viajam a negócios usando o Esta (Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem) tiveram entradas negadas nos EUA, sob a alegação de que o propósito da viagem não correspondia aos requisitos do visto. Desde maio, a Samsung limitou internamente a duração e a frequência das visitas de negócios para reduzir riscos.
Além da indústria de transformação, empresas da construção civil relatam dificuldades para contratar estrangeiros em grandes obras. Para evitar problemas, têm aumentado a contratação de trabalhadores locais. A preocupação é de que novas operações de fiscalização interrompam projetos estratégicos, como unidades industriais e obras de infraestrutura, prejudicando investimentos bilionários.
Diante do temor generalizado, Trump buscou acalmar o setor, afirmando que empresas estrangeiras são bem-vindas desde que "respeitem as leis de imigração" e garantindo que o governo facilitaria a entrada legal de especialistas. Mas o episódio deixou claro que, para muitas multinacionais, a gestão norte-americana se tornou mais imprevisível e os riscos de operar nos EUA aumentaram.
