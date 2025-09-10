Deportação de imigrantes nos EUA afeta investimento bilionário da Hyundai

A recente prisão pela imigração estadunidenses de 475 trabalhadores que atuavam construção de uma fábrica de baterias da Hyundai, em parceria com a LG, na Geórgia (EUA), pode mudar o cenário da marca sul-coreana nos próximos anos.

Com disposição para fazer frente às chinesas quanto à eletrificação veicular, a montadora anunciou investimento de U$ 26 bilhões (cerca de R$ 141 bilhões na conversão direta) nos Estados Unidos nos próximos quatro anos, dos quais U$ 4,3 bilhões estão previstos para a construção da mega fábrica afetada pela blitz - cujo andamento está interrompido, sem previsão de retomada.

Sobre as prisões, a montadora explica que todos os funcionários foram contratados por empresas terceirizadas, mas enfatiza que "a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores é prioridade" e que está revisando processos internos. Em acordo com o governo sul-coreano, os trabalhadores serão deportados em vôo fretado nos próximos dias.