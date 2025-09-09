O que GM ganha ao montar SUV elétrico na antiga fábrica da Troller no Ceará

O programa estabelece uma alíquota base de 6,3% de IPI para carros de passeio, mas aplica descontos de até -2,0% para elétricos e híbridos flex. O modelo ganha mais bônus pela construção em materiais recicláveis e pela oferta de assistentes de condução semiautônoma (ADAS). Ou seja, o Spark se beneficia duplamente: pelos incentivos regionais do Nordeste e pela política de "IPI verde" nacional.

Primeiro elétrico nacional

Embora a BYD já tenha iniciado testes de montagem do Dolphin em Camaçari (BA) em julho e a GWM opere sua fábrica de Iracemápolis (SP) a todo vapor, a Chevrolet pode ser a primeira montadora da atualidade a efetivamente vender um carro elétrico montado no Brasil em cerca de 50 anos - o pioneiro foi o Gurgel Itaipu, apresentado em 1974.

Isso porque a produção do Spark começa ainda neste ano, com previsão do início das vendas da versão nacional em dezembro. Enquanto isso, a GWM aposta, inicialmente, em híbridos e a BYD segue em ajustes de produção.

E não deve parar aí: a GM foi a primeira a anunciar a estratégia, mas é provável que novas parcerias surjam em breve, quem sabe até de uma rival alemã interessada em aproveitar o mesmo regime de incentivos na fábrica de Horizonte.

China x China

Graças ao arranjo tributário, a Chevrolet conseguiu posicionar o Spark EUV (que é um modelo chinês) em R$ 159.990, um valor competitivo frente aos principais rivais conterrâneos. O BYD Dolphin e o Ora 03 custam na faixa de R$ 150 mil, mas são hatchbacks, enquanto o Spark é um SUV compacto elétrico, categoria que segue em alta no gosto do consumidor brasileiro.