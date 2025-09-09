Assine UOL
O que GM ganha ao montar SUV elétrico na antiga fábrica da Troller no Ceará

GM tem cinco fábricas no Brasil, mas escolheu produzir o Spark no Ceará
A decisão da General Motors de montar o SUV elétrico Chevrolet Spark EUV no Ceará, anunciada ontem em Brasília (DF), parece contraditória à primeira vista. A marca já conta com cinco fábricas no Sudeste - em São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Joinville e Gravataí -, todas modernizadas nos últimos anos com um pacote de investimentos de R$ 7 bilhões.

Mesmo assim, a GM preferiu levar a montagem do seu novo elétrico de entrada para a Pace - Planta Automotiva do Ceará, instalada na antiga fábrica da Troller em Horizonte (CE).

O presidente da GM para a América do Sul, Santiago Chamorro, reconhece o peso da escolha.

"Estamos confirmando a nossa aposta no Brasil. São R$ 7 bilhões que estamos investindo. Com esse dinheiro modernizamos nossas fábricas e estamos investindo em novas tecnologias. Com esse dinheiro vamos lançar produtos em outros segmentos que não estamos", disse o executivo.

Incentivos fiscais

A PACE foi instalada na antiga fábrica da Troller, que teve as operações finalizadas em 2021
A opção pelo Ceará está diretamente ligada à polêmica da Reforma Tributária de 2023, que prorrogou até 2032 os incentivos fiscais para montadoras instaladas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. À época, Chevrolet, Volkswagen e Toyota se posicionaram contra a medida, alegando "concorrência desleal" com a Stellantis, que concentra sua produção de Fiat, Jeep e Ram em Pernambuco.

As marcas eram ferrenhamente contra a renovação dos incentivos para a produção de carros a combustão, no entanto, para sermos justos, concordavam com a prorrogação para novas tecnologias, como carros elétricos.

Em entrevistas, executivos da GM afirmavam que a manutenção do regime para tecnologias já estabelecidas apenas perpetuava uma distorção.

Agora, é justamente esse programa que permite à Chevrolet viabilizar o Spark EUV no Brasil - atualmente, o modelo é importado da China.

O que mudou no cálculo da GM

Quando apresentou o Spark em julho, Santiago Chamorro foi direto: "um Spark feito na China consegue ser mais rentável do que um Tracker no Brasil, mesmo com imposto de importação de 25%".

Ou seja, não havia escala suficiente para justificar uma linha dedicada a veículos elétricos em fábricas do Sudeste. Mas a equação muda com a Pace. No Ceará, a GM pode usar kits SKD importados da China, montar o carro com estrutura já existente e aproveitar os créditos presumidos de IPI e PIS/Cofins garantidos até 2032.

Além disso, há um fator de mercado.

Com a entrada em vigor do Mover (programada Mobilidade Verde e Inovação), do governo federal, carros elétricos ganham tratamento tributário mais favorável.

O programa estabelece uma alíquota base de 6,3% de IPI para carros de passeio, mas aplica descontos de até -2,0% para elétricos e híbridos flex. O modelo ganha mais bônus pela construção em materiais recicláveis e pela oferta de assistentes de condução semiautônoma (ADAS). Ou seja, o Spark se beneficia duplamente: pelos incentivos regionais do Nordeste e pela política de "IPI verde" nacional.

Primeiro elétrico nacional

Embora a BYD já tenha iniciado testes de montagem do Dolphin em Camaçari (BA) em julho e a GWM opere sua fábrica de Iracemápolis (SP) a todo vapor, a Chevrolet pode ser a primeira montadora da atualidade a efetivamente vender um carro elétrico montado no Brasil em cerca de 50 anos - o pioneiro foi o Gurgel Itaipu, apresentado em 1974.

Isso porque a produção do Spark começa ainda neste ano, com previsão do início das vendas da versão nacional em dezembro. Enquanto isso, a GWM aposta, inicialmente, em híbridos e a BYD segue em ajustes de produção.

E não deve parar aí: a GM foi a primeira a anunciar a estratégia, mas é provável que novas parcerias surjam em breve, quem sabe até de uma rival alemã interessada em aproveitar o mesmo regime de incentivos na fábrica de Horizonte.

China x China

Graças ao arranjo tributário, a Chevrolet conseguiu posicionar o Spark EUV (que é um modelo chinês) em R$ 159.990, um valor competitivo frente aos principais rivais conterrâneos. O BYD Dolphin e o Ora 03 custam na faixa de R$ 150 mil, mas são hatchbacks, enquanto o Spark é um SUV compacto elétrico, categoria que segue em alta no gosto do consumidor brasileiro.

Essa diferença de formato pode ser um diferencial importante para conquistar clientes que desejam um elétrico acessível, mas não querem abrir mão da altura e da posição de dirigir típica dos utilitários esportivos. Sem falar em um emblema mais conhecido na grade frontal.

