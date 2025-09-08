Por que Volks segue Ferrari e faz exigências pra blindar vendas do Golf GTI

A Volks importou um lote limitado do modelo e criou uma espécie de "trava seletiva" para evitar que o GTI vire alvo fácil de especuladores ou, na visão da marca, de quem não compartilha dos valores históricos desse carro que tem, literalmente, uma demanda reprimida: exemplares mais recentes da geração anterior, modelo 2019, hoje aparecem anunciados por até mais do que R$ 250 mil.

Só entra quem já era da turma

Volkswagen Golf GTI Imagem: Divulgação

Para comprar um Golf GTI zero-quilômetro, o interessado precisa comprovar que já teve um carro com as siglas GTI, GTS ou GLI. Ou, ainda, ter adquirido outros esportivos do Grupo Volkswagen, como veículos da Audi e da Porsche. Além disso, a entrega será feita pela ordem de compra. Ou seja, quem pagou primeiro, recebe primeiro.

Também será proibido comprar mais de uma unidade por CPF ou CNPJ. Além disso, há uma cláusula de recompra: a Volkswagen terá preferência para adquirir o carro de volta, o que na prática impede que o consumidor revenda o veículo imediatamente após a aquisição. Para completar, quem comprar o veículo fará parte de um clube exclusivo com acesso a experiências para usar seu Golf GTI na pista e nas estradas.

Essa estratégia da Volks lembra muito o que já é comum com a Ferrari. A marca italiana seleciona quem pode comprar seus modelos mais exclusivos, como uma forma de proteger o valor de revenda e evitar que o carro caia "em mãos erradas" - o que poderia impactar negativamente na imagem da marca.