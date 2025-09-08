Por que Volks segue Ferrari e faz exigências pra blindar vendas do Golf GTI

A pré-venda do novo Golf GTI começou no último sábado (6), mas, se você pensa que basta ter R$ 430 mil na conta para levar o esportivo alemão para casa, pode parar aí.
A Volkswagen resolveu transformar a compra do hatch em uma espécie de clube exclusivo, com regras dignas de Ferrari - marca premium conhecida por selecionar seus clientes mediante rígidos critérios.
Essa foi a estratégia adotada pela Volks ao lançar o GTI após seis anos de ausência do mercado brasileiro. Não é por acaso que a divulgação do lançamento do esportivo com motor de 245 cv é acompanhada do slogan "uma lenda para poucos".
A Volks importou um lote limitado do modelo e criou uma espécie de "trava seletiva" para evitar que o GTI vire alvo fácil de especuladores ou, na visão da marca, de quem não compartilha dos valores históricos desse carro que tem, literalmente, uma demanda reprimida: exemplares mais recentes da geração anterior, modelo 2019, hoje aparecem anunciados por até mais do que R$ 250 mil.
Só entra quem já era da turma
Para comprar um Golf GTI zero-quilômetro, o interessado precisa comprovar que já teve um carro com as siglas GTI, GTS ou GLI. Ou, ainda, ter adquirido outros esportivos do Grupo Volkswagen, como veículos da Audi e da Porsche. Além disso, a entrega será feita pela ordem de compra. Ou seja, quem pagou primeiro, recebe primeiro.
Também será proibido comprar mais de uma unidade por CPF ou CNPJ. Além disso, há uma cláusula de recompra: a Volkswagen terá preferência para adquirir o carro de volta, o que na prática impede que o consumidor revenda o veículo imediatamente após a aquisição. Para completar, quem comprar o veículo fará parte de um clube exclusivo com acesso a experiências para usar seu Golf GTI na pista e nas estradas.
Essa estratégia da Volks lembra muito o que já é comum com a Ferrari. A marca italiana seleciona quem pode comprar seus modelos mais exclusivos, como uma forma de proteger o valor de revenda e evitar que o carro caia "em mãos erradas" - o que poderia impactar negativamente na imagem da marca.
Isso acontece por dois motivos: o primeiro é o risco de especulares comprarem várias unidades do carro para vendê-las assim que o lote acabar, com ágio.
Essa é uma prática comum quando falamos de modelos com propensão a virar "ícones de colecionador". O segundo motivo é a sequência de acidentes envolvendo esportivos de luxo dirigidos por pessoas imprudentes no trânsito, que acabam manchando a imagem da marca.
'Aura de exclusividade'
Segundo o consultor automotivo Milad Kalume, a estratégia faz sentido do ponto de vista de valorização do modelo.
"O Golf GTI já virou um ícone no Brasil. Tem gente pagando mais de R$ 150 mil em usados antigos. A Volks quer manter essa aura de exclusividade. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque a marca não é uma Ferrari, é uma montadora generalista e não pode passar uma imagem antipática para o público. Ela precisa vender carros que não são exclusivos", alerta.
Kalume reconhece que há um desejo legítimo da montadora de proteger a reputação do modelo, evitando que ele seja adquirido por quem enxerga o carro apenas como investimento de giro rápido ou símbolo de ostentação.
"Mas, por mais nobre que seja a intenção, na prática, é muito difícil controlar isso. O tiro pode sair pela culatra."
Marcas podem escolher seus clientes?
A estratégia da Volkswagen levanta debates jurídicos. Segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, as marcas podem, sim, limitar a venda de produtos com base em critérios objetivos e claros, desde que não sejam discriminatórios.
De acordo com o CDC (Código de Defesa do Consumidor), o fornecedor não pode adotar práticas discriminatórias no fornecimento de produtos. A restrição é aceitável apenas se os critérios forem objetivos, impessoais e transparentes. Ou seja, se a regra for clara e igual para todos, ela pode ser aplicada, mesmo que desagrade uma parte dos compradores.
Mas a linha é tênue.
"E se um pai quiser comprar o carro para o filho, que nunca teve um GTI antes? Isso já se tornaria um impedimento. A restrição pode parecer arbitrária, e aí o consumidor pode, sim, entrar na Justiça.", aponta Kalume.
De fato,é um assunto polêmico. No ano passado, o influenciador Chrys Dias surgiu nas redes sociais com uma Ferrari Purosangue, um dos modelos contemporâneos mais exclusivos da marca, e a levou para o Capão Redondo, bairro da periferia de São Paulo onde cresceu.
Segundo ele, ao publicar vídeos e fotos com o carro, que diz ter adquirido, teria recebido um pedido da Ferrari para devolver o veículo, sob o argumento de que seu "estilo de vida" não combinava com os valores da marca.
Se a alegação é verdadeira, não sabemos. Fato é que, após a postagem, surgiram especulações de que o influenciador teria adquirido a Purosangue por meio de intermediários, sem seguir os protocolos da marca para veículos zero-quilômetro exclusivos. Uma das exigências da Ferrari para comprar esse tipo de carro é já possuir outros modelos da marca na garagem - justamente o tipo de critério que a Volkswagen agora aplica ao Golf GTI.
A grande ironia é que a Volkswagen, cujo nome significa justamente "carro do povo", assume agora um discurso de exclusividade e curadoria de compradores - algo que, nas palavras de Kalume, pode não combinar com a essência da marca.
Como estamos no Brasil, a criatividade para burlar regras já está em andamento. Em fóruns online de fãs do GTI, há quem cogite usar terceiros com histórico na marca para fazer a compra. Outros, falando sério ou brincando, dizem ser mais interessante apostar na importação independente ou na ajuda de intermediários profissionais.
