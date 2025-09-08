Chevrolet Spark: GM produzirá SUV elétrico chinês no Ceará ainda em 2025

Agora é oficial: a General Motors confirmou a esta coluna que vai iniciar a montagem do Chevrolet Spark EUV elétrico no Brasil ainda em 2025.
O local escolhido é a antiga fábrica da Troller, em Horizonte (CE), hoje administrada pela empresa de produtos logísticos Comexport. A operação começará no regime SKD (semi knock-down), ou seja, com kits parcialmente desmontados vindos da China para montagem local.
A escolha não é por acaso. O Ceará oferece incentivos fiscais prorrogados até 2032 para indústrias instaladas no Nordeste, aprovados na Reforma Tributária. O benefício é estratégico para baratear custos e viabilizar a produção de modelos elétricos, segmento onde a GM precisa ganhar competitividade frente às chinesas, que hoje dominam o jogo.
Além disso, a antiga unidade da Troller já tinha vocação automotiva. A fábrica, que produziu durante anos o jipe T4, foi fechada em 2021 pela Ford e repassada ao governo do Ceará em 2024. Desde então, recebeu investimentos da Comexport para se tornar uma fábrica multimarcas de veículos eletrificados, com capacidade inicial estimada entre 30 mil e 40 mil unidades por ano.
Como é o Spark EUV
O primeiro modelo confirmado é o Spark EUV, um SUV compacto 100% elétrico desenvolvido pela SAIC-GM-Wuling (SGMW) na China. Ele chega com a promessa de ser o elétrico mais acessível da Chevrolet, já em pré-venda por R$ 159.990. Veja as principais características do utilitário esportivo a baterias:
Autonomia: cerca de 258 km no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
Carregamento rápido: de 30% a 80% em 35 minutos (em carregador de corrente contínua a potência de 50 kW)
Performance: vai de zero a 100 km/h em 11 segundos
Tecnologia: traz conectividade e pacote de assistências ADAs à condução
Com isso, o Spark se posiciona como porta de entrada da GM na era elétrica no Brasil, abaixo do Bolt (que já saiu de linha) e do futuro Captiva EV, SUV médio também homologado para venda em nosso país.
UOL Carros adiantou notícia
A notícia, confirmada agora pela montadora, foi noticiada pelo UOL há cerca de dois meses, nesta coluna.
Na época, Santiago Chamorro, presidente da General Motors para a América do Sul, cobrava um ambiente regulatório e tributário mais saudável no Brasil.
Na ocasião, ele afirmou que, mesmo com imposto de importação de 25% para elétricos, alíquota que chegará a 35% em 2026, a produção chinesa continuava mais rentável do que fabricar um modelo semelhante aqui.
"Um Spark feito na China consegue ser mais rentável do que um Tracker [feito no Brasil], mesmo com os 25% de impostos de importação", garantiu.
Chamorro demonstrou preocupação com a sustentabilidade da política industrial brasileira.
Para ele, se não houver mudanças estruturais, não é possível justificar economicamente a produção local.
Apesar disso, a marca decidiu iniciar a produção do elétrico no país.
