Chevrolet Spark: GM produzirá SUV elétrico chinês no Ceará ainda em 2025

Agora é oficial: a General Motors confirmou a esta coluna que vai iniciar a montagem do Chevrolet Spark EUV elétrico no Brasil ainda em 2025.

O local escolhido é a antiga fábrica da Troller, em Horizonte (CE), hoje administrada pela empresa de produtos logísticos Comexport. A operação começará no regime SKD (semi knock-down), ou seja, com kits parcialmente desmontados vindos da China para montagem local.

A escolha não é por acaso. O Ceará oferece incentivos fiscais prorrogados até 2032 para indústrias instaladas no Nordeste, aprovados na Reforma Tributária. O benefício é estratégico para baratear custos e viabilizar a produção de modelos elétricos, segmento onde a GM precisa ganhar competitividade frente às chinesas, que hoje dominam o jogo.